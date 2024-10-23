Сильный ветер и +14 тепла обещают синоптики в Волгоградской области

Еще один теплый и солнечный денек прогнозируют синоптики в Волгоградской области. В четверг, 24 октября, в регионе ожидается до +14 градусов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра, во второй половине рабочей недели осадков не предвидится. Погода будет стоять сухая и безоблачная.
— Ветер западный, северо-западный, днем местами порывы достигнут 15−20 метров в секунду, — уточнили в ЦГМС.
В Волгоградской области ночью ожидается +5…+10º, днем +9…+14º. В Волгограде завтра ночью ожидается +7..+9º; днём +11…+13º.