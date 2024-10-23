ФК «Ростов» сыграет с ФК «Локомотив» в попытке прервать безвыигрышную серию

23 октября игроки ФК «Ростов» на домашнем стадионе сразятся с ФК «Локомотив». Речь идет о мачте 6-го тура Кубка России. Стартовый свисток должен прозвучать в 19 часов по московскому времени.
Фаворитами предстоящей встречи букмекеры считают команду из Москвы. Ставки на победу ФК «Ростов» идут с коэффициентом 3,0, на победу «Локомотива» — 2,3. Также не исключают ничейный счет.
Последние несколько матчей москвичи выигрывали у ростовчан. Например, 25 августа итоговый счет составил 3:2. Напомним, ранее в рамках РПЛ футболисты «Ростова» вничью сразились с «Пари — НН».