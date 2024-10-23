Партию запчастей на 1,35 млн рублей изъяли у английского перевозчика в Беларуси

Однако витебские таможенники при досмотре установили, что бэушными автозапчастями, которые были обернуты черной пленкой, были заполнены только первые ряды грузового отсека авто. За старыми деталями были скрыты новые 118 двигателей и 70 коробок переключения передач. При этом, чтобы сделать новый товар «неприметным», его упаковали так же, как и бэушный.