Партию запчастей на 1,35 млн рублей изъяли у английского перевозчика в Беларуси

Белорусские таможенники пресекли попытку ввезти в Беларусь новые запчасти под видом бэушных, рассказали в Государственном таможенном комитете.
Так через пункт пропуска «Григоровщина» в Беларусь попытались ввезти крупную партию новых двигателей и коробок переключения передач для легковых авто. Грузовик «МАН», который принадлежит перевозчику из Великобритании, пересек границу с якобы только бывшими в употреблении запчастями, оценив стоимость груза в 4500 евро.
Однако витебские таможенники при досмотре установили, что бэушными автозапчастями, которые были обернуты черной пленкой, были заполнены только первые ряды грузового отсека авто. За старыми деталями были скрыты новые 118 двигателей и 70 коробок переключения передач. При этом, чтобы сделать новый товар «неприметным», его упаковали так же, как и бэушный.
Эксперт-автотехник управления Госкомитета судебных экспертиз установил, что двигатели и коробки передач новые. Стоимость скрытого груза превысила 1,35 миллиона белорусских рублей.
— Сумма таможенных платежей, которые могли не доплатить в бюджет составила порядка 84 тысяч белорусских рублей, — прокомментировали в ГТК.
Незаконно перемещаемые через границу детали изъяли. В отношении английского перевозчика Витебская таможня начала административный процесс за перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу ЕАЭС с сокрытием от таможенного контроля (ч.2 ст. 15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ему грозит штраф до 500 базовых величин (до 20 тысяч белрублей в октябре 2024-го) с возможной конфискацией сокрытых товаров и транспортного средства.
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