Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В девяти калининградских школах открыли агроклассы

Там готовят кадры для сельского хозяйства региона.

Источник: Правительство Калининградской области

С начала учебного года в девяти школах семи муниципалитетов Калининградской области открылись агроклассы. Уже 300 учеников готовят себя к работе в сфере сельского хозяйства. Это ребята из 5-х, 6-х, 7-х и 10-х классов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Школьники углубленно изучают растениеводство, животноводство, а также особенности ухода за плодовыми деревьями и кустарниками. Также им предстоит познакомиться с с/х предприятиями Калининградской области и пообщаться со специалистами из АПК.

По словам министра сельского хозяйства Артема Иванова, сотрудничество образовательных учреждений, академических институтов и бизнеса позволит создать эффективную систему профориентации и поддержки детей.

Уже многие дети сегодня говорят, что видят свое будущее в сфере сельского хозяйства.

образование