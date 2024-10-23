В девяти калининградских школах открыли агроклассы

С начала учебного года в девяти школах семи муниципалитетов Калининградской области открылись агроклассы. Уже 300 учеников готовят себя к работе в сфере сельского хозяйства. Это ребята из 5-х, 6-х, 7-х и 10-х классов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Школьники углубленно изучают растениеводство, животноводство, а также особенности ухода за плодовыми деревьями и кустарниками. Также им предстоит познакомиться с с/х предприятиями Калининградской области и пообщаться со специалистами из АПК.
По словам министра сельского хозяйства Артема Иванова, сотрудничество образовательных учреждений, академических институтов и бизнеса позволит создать эффективную систему профориентации и поддержки детей.
Уже многие дети сегодня говорят, что видят свое будущее в сфере сельского хозяйства.