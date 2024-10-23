В девяти калининградских школах открыли агроклассы

С начала учебного года в девяти школах семи муниципалитетов Калининградской области открылись агроклассы. Уже 300 учеников готовят себя к работе в сфере сельского хозяйства. Это ребята из 5-х, 6-х, 7-х и 10-х классов. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.