МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкирии.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что, по прогнозу Башгидромета, 24 октября местами по Башкирии ожидаются порывы ветра до 17 м/с, чрезвычайная пожароопасность.
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.
24 октября будет облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +4, +9°.
На автодорогах ухудшение видимости в дожде 1−2 км.