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МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкирии

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Башкирии.

Сейчас в Олбани: +18° 5 м/с 56% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: Башинформ

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан информирует, что, по прогнозу Башгидромета, 24 октября местами по Башкирии ожидаются порывы ветра до 17 м/с, чрезвычайная пожароопасность.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности.

24 октября будет облачная погода, временами дожди. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.

Температура воздуха ночью +1, +6°, днем +4, +9°.

На автодорогах ухудшение видимости в дожде 1−2 км.