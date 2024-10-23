Новое здание в виде краба появится на территории Воронежского зоопарка

Директор отметил, что за последние десять лет в зоопарке построили уличный современный комплекс для крупных хищников и комплекс «Ранчо» для копытных животных, где животные находятся в просторных загонах и вольерах. У амурских тигров теперь есть территория с естественным грунтом и многочисленной зеленью. Пока масштабная реконструкция не дошла до аквазала и зала рептилий.