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Новое здание в виде краба появится на территории Воронежского зоопарка

Туда переселят рептилий.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежском зоопарке занимаются проектированием нового здания в виде краба — экзотариума, сообщил директор зоопарка Андрей Шестопалов.

«В новое здание переселим наших рептилий и разнообразим коллекцию. А ещё у нас одна из лучших в стране коллекция беспозвоночных. Но демонстрируем мы, наверное, лишь четвертую часть — остальное хранится в отдельной лаборатории. Так что есть, кем заселить будущее здание», — прокомментировал Андрей Шестопалов.

Директор отметил, что за последние десять лет в зоопарке построили уличный современный комплекс для крупных хищников и комплекс «Ранчо» для копытных животных, где животные находятся в просторных загонах и вольерах. У амурских тигров теперь есть территория с естественным грунтом и многочисленной зеленью. Пока масштабная реконструкция не дошла до аквазала и зала рептилий.

флора и фауна