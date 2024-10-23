В «Тайгане» установят памятник погибшей Леокадии Переваловой

16 октября Леокадия Перевалова погибла в результате нападения хищников во время уборки в вольере.
«Это наша боль, наша печаль — она будет жить с нами, жить в нашей памяти, жить в наших действиях. Мы обязательно поставим Леокадии Владимировне памятник непосредственно в парке “Тайган”, чтобы те, кто ее знал, чтобы те сотрудники, которые работали и работают, чтобы те посетители, которые будут приходить в наш парк знали, что у этого парка очень непростая история. Знали, что за той радостью и за тем хорошим настроением, которое они получают сегодня, стоят, в том числе и такие трагические случаи», — сказал Зубков, видео опубликовано в Telegram-канале парка.
По его словам, после трагедии ни один сотрудник парка львов «не пошатнулся», не отказался от выполнения своих служебных обязанностей, не перестал ходить ко львам, к тиграм или обслуживать медведей.
«Жизнь в парке (после трагедии — ред.) не остановится», — сказал Зубков.
Ранее директор «Тайгана» рассказал, что все без исключения сотрудники сафари-парка «Тайган» очень тяжело восприняли гибель управляющей парком Леокадии Переваловой и переживают это событие как личную трагедию.
Парк львов «Тайган» находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.