В «Тайгане» установят памятник погибшей Леокадии Переваловой

«Это наша боль, наша печаль — она будет жить с нами, жить в нашей памяти, жить в наших действиях. Мы обязательно поставим Леокадии Владимировне памятник непосредственно в парке “Тайган”, чтобы те, кто ее знал, чтобы те сотрудники, которые работали и работают, чтобы те посетители, которые будут приходить в наш парк знали, что у этого парка очень непростая история. Знали, что за той радостью и за тем хорошим настроением, которое они получают сегодня, стоят, в том числе и такие трагические случаи», — сказал Зубков, видео опубликовано в Telegram-канале парка.