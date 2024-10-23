Профессор рассказал о становлении броненосного флота РФ при Александре III

«Именно с восхождением Александра III на престол начинается эра броненосного флота России. При нем строятся огромные по тем временам суда, которые имели по 11 тыс. т водоизмещения. Это сейчас, может быть, покажется не так уж и много, но по отношению к тем судам, которые были всего за 10−20 лет до этого и чье водоизмещение было где-то 1000−2000 т, это был огромный скачок», — отметил научный работник.
Также в эпоху Александра III прогрессировала российская артиллерия, калибр орудий достигал 305 мм. Даже по современным масштабам это были огромнейшие пушки, указал Рыжов.
«Александр III всё делал для того, чтобы русский флот занял достойное и одно из первых мест в мире. Именно ему принадлежит столь теперь популярное замечание, что “у РФ нет надежных союзников за рубежом, кроме ее армии и военно-морского флота”. Это его слова. Разумеется, он прекрасно понимал, что спокойствие и безопасность России могут стоять только лишь на ее военной и военно-морской мощи», — считает специалист.
Как указал Рыжов, у самого императора было большое неприятие войны как таковой, поскольку он сам сражался вместе со своим отцом в Русско-турецкую войну в 1878 году. Видел все ее ужасы и навсегда дал себе обещание сделать всё, чтобы оградить свою страну от новых подобных бедствий. Но сделать это можно было только тогда, когда у страны будет первоклассная армия и первоклассный морской флот.
«С морским флотом дело обстояло у России в первые десятилетия второй половины XIX века не очень хорошо. Ее прежний парусный флот стал уже анахронизмом. Новые паровые суда делать еще в России, как следует, не умели, а попытки закупить их где-то за рубежом, как правило, наталкивались либо на очень высокую цену, либо на нежелание зарубежных компаний передавать РФ передовые технологии. И тогда по-настоящему на смену первым еще очень несовершенным паровым судам [при Александре III] пришли уже достаточно мощные броненосцы», — сообщил Рыжов.
Таким образом, при правлении императора Александра III флот России вошел в тройку самых мощных флотов мира того времени наряду с флотом Франции и Англии. Кроме того, у монарха появились собственные интересы к строительству подводного флота, тогда еще совершенно неизвестного и нового.
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