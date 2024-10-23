Профессор рассказал о становлении броненосного флота РФ при Александре III

«Именно с восхождением Александра III на престол начинается эра броненосного флота России. При нем строятся огромные по тем временам суда, которые имели по 11 тыс. т водоизмещения. Это сейчас, может быть, покажется не так уж и много, но по отношению к тем судам, которые были всего за 10−20 лет до этого и чье водоизмещение было где-то 1000−2000 т, это был огромный скачок», — отметил научный работник.