Впервые Япония применила летчиков-камикадзе в битве в Лейте 80 лет назад

Но дальше случилось чудо. Американский штаб не оценил силу Центральных и Южных сил, приняв их за второстепенные. 24 октября японские линкоры попали под удар американской палубной авиации и понесли большие потери, включая гигантский «Мусаси», который получил 20 торпед и 17 бомб. После этого разведка донесла, что японский флот отступает. Одновременно с этим Северная группа (приманка) перестала изображать обычные действия флота и, будто вся стала камикадзе, направилась прямым курсом к Лейте, надеясь хоть как-то привлечь к себе внимание. Это удалось: адмирал Уильям Хэлси решил, что наконец то он нашел главный вражеский ударный авианосный отряд, который сам идет полным ходом к смерти, и двинул американские авианосцы навстречу. Он сообщил об этом в штаб Тихоокеанского флота, но из-за неточной формулировки там решили, будто адмирал оставил прикрытие для транспортов. В реальности же смысл сообщения был противоположным, — Хэлси уведомлял, что десант остался без прикрытия и подразумевал, что штаб решит эту проблему. В то же время, уцелевшие японские линкоры получили приказ: атаковать с верой в божественное провидение, не считаясь с потерями.