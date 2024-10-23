Разработаны концепции двух лунных ультрафиолетовых телескопов

Первый телескоп будет также оснащен большим набором научных инструментов, в том числе различными камерами и спектрографами. Он будет способен отслеживать как различные процессы как в Солнечной системе, в том числе выбросы солнечной массы, так и астрофизические объекты и явления, в том числе далекие экзопланеты и вспышки сверхновых. Второй телескоп впервые даст астрономам возможность отслеживать быстрые перемены в ультрафиолетовом свечении всего ночного неба и искать вспышки, порожденные источниками гравитационных волн.