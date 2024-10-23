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Последние новости к вечеру 23 октября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 23 октября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 23 октября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 октября 2024 года.

Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

На саммите в Казани лидеры стран БРИКС обсудили расширение сотрудничества и поддержку использования национальных валют в финансовых операциях. В итоговой декларации отмечены направления совместной работы в области безопасности и гуманитарных обменов, а также негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.

Лукашенко сообщил о намерении баллотироваться на очередной срок

Источник: AP 2024

Александр Лукашенко подтвердил свое участие в президентских выборах в Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года, сообщила журналистка Ольга Скабеева после интервью с главой государства на саммите БРИКС.

В столице Турции произошел теракт

Возле здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в Анкаре прогремел взрыв, есть погибшие и раненые. Глава МВД Турции Али Ерликая назвал случившееся терактом. СМИ также сообщили о перестрелке и возможных заложниках.

Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу электроэнергетики, проведенную Анатолием Чубайсом, и предложил экстрадировать его в Россию. Володин заявил, что частники не увеличили мощности, а лишь обогатились, в то время как государство развивало атомную и гидроэнергетику.

Алаудинов назвал журналиста «шайтаном» из-за интервью

Источник: Александр Река/ТАСС

Замглавы Военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов назвал журналиста Ивана Панкина «шайтаном» из-за вопросов о событиях в Курской области. Алаудинов подчеркнул, что не сожалеет о своих словах и готов подтвердить каждый ответ.