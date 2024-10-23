Последние новости к вечеру 23 октября 2024 года

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу электроэнергетики, проведенную Анатолием Чубайсом, и предложил экстрадировать его в Россию. Володин заявил, что частники не увеличили мощности, а лишь обогатились, в то время как государство развивало атомную и гидроэнергетику.