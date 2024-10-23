Последние новости к вечеру 23 октября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 октября 2024 года.
Лидеры стран БРИКС приняли итоговую декларацию
На саммите в Казани лидеры стран БРИКС обсудили расширение сотрудничества и поддержку использования национальных валют в финансовых операциях. В итоговой декларации отмечены направления совместной работы в области безопасности и гуманитарных обменов, а также негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.
Лукашенко сообщил о намерении баллотироваться на очередной срок
Александр Лукашенко подтвердил свое участие в президентских выборах в Белоруссии, которые состоятся 26 января 2025 года, сообщила журналистка Ольга Скабеева после интервью с главой государства на саммите БРИКС.
В столице Турции произошел теракт
Возле здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в Анкаре прогремел взрыв, есть погибшие и раненые. Глава МВД Турции Али Ерликая назвал случившееся терактом. СМИ также сообщили о перестрелке и возможных заложниках.
Володин предложил экстрадировать Чубайса в Россию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал реформу электроэнергетики, проведенную Анатолием Чубайсом, и предложил экстрадировать его в Россию. Володин заявил, что частники не увеличили мощности, а лишь обогатились, в то время как государство развивало атомную и гидроэнергетику.
Алаудинов назвал журналиста «шайтаном» из-за интервью
Замглавы Военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов назвал журналиста Ивана Панкина «шайтаном» из-за вопросов о событиях в Курской области. Алаудинов подчеркнул, что не сожалеет о своих словах и готов подтвердить каждый ответ.