Том Йорк исполнил совершенно новую песню Back In The Game во время сольного тура

Британский рок-музыкант Том Йорк, наиболее известный как лидер группы Radiohead, представил свой новый трек Back In The Game на первом концерте в рамках сольного тура в Новой Зеландии.
Судя по видеозаписям фанатов, в песне присутствует неземное электронное звучание. «Никогда не выберусь. Это не изменится. Я ненавижу себя. Я хочу, чтобы это закончилось», — поет Том Йорк в этой композиции, пишет NME.
Когда выйдет новый сингл Back In The Game, неизвестно.
Кроме сольных треков Йорк во время шоу также исполнил несколько песен группы Radiohead и ее сайд-проектов The Smile и Atoms For Peace.
Ранее Том Йорк заявил, что ему наплевать на желание фанатов вернуть Radiohead: «Никому не в обиду, и спасибо за заботу. Но я думаю, мы заслужили право делать то, что имеет для нас смысл, без необходимости объясняться».