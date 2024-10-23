В Химках родители добились отстранения учительницы за урок с дуршлагом на голове

В Химках учительница провела урок в дуршлаге, объяснив это верой в макаронного монстра. По словам женщины, в школе нет место проповеди, однако если ученики могут приходить на уроки в хиджабе или шапочке из фольги, то и дуршлаг на голове не должен вызвать вопросов. Родители не оценили такой поступок и попросили отстранить преподавателя. «Газета.Ru» выяснила, что часть родителей хотят ее возвращения к работе, объяснив это нехваткой хороших учителей.