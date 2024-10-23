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Глава Башкирии распорядился о подписании с ДНР соглашения о сотрудничестве

Башкирия и ДНР подпишут соглашение о сотрудничестве.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия подпишет соглашение о сотрудничестве с Донецкой Народной республикой. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Радий Хабиров. Оно было опубликовано сегодня, 23 октября, на официальном портале правовой информации.

В документе утверждается, что Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии выступило с предложением подписать соглашение с ДНР о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Данная инициатива была принята руководством республики.

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