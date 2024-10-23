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Строительство детского сада в Нижней Лисихе Иркутска подходит к концу

Во дворе посадят живую изгородь из более чем 800 спирей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске подходит к концу строительство детского сада в микрорайоне Нижняя Лисиха. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, большая часть работ уже выполнена, объект должен быть готов к ноябрю. Работы идут по нацпроекту «Демография». В детском саду осталось поставить ограждения, закончить монтаж фасада и уличного освещения, отделочные работы. Поставят МАФы и заасфальтируют проезды с тротуарами.

— Поручил коллегам ускорить процесс приведения здания и прилегающей территории в порядок. К началу ноября, когда Служба государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области начнет проверять новый объект, все должно быть завершено, — подчеркнул мэр Руслан Болотов.

Также во дворе посадят живую изгородь из более чем 800 спирей. Детский сад рассчитан на 150 мест. Он будет филиалом сада «Росинка». Сейчас уже приобретают оборудование и инвентарь. В учреждении сформируют шесть групп, где смотреть за детьми будут 12 воспитателей.