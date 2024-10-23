Строительство детского сада в Нижней Лисихе Иркутска подходит к концу

Также во дворе посадят живую изгородь из более чем 800 спирей. Детский сад рассчитан на 150 мест. Он будет филиалом сада «Росинка». Сейчас уже приобретают оборудование и инвентарь. В учреждении сформируют шесть групп, где смотреть за детьми будут 12 воспитателей.