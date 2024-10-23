Известный российский актёр Сергей Белый скончался в Перми в возрасте 67 лет

Портал «Кино-театр.ру» сообщил, что в Перми в возрасте 67 лет скончался известный российского актёр Сергей Белый.
Он играл как в кино, так и в театре.
По данным портала, Сергея Белого не стало 7 октября. Причина смерти не разглашается.
Сергей Белый окончил Пермский государственный институт культуры. Первой киноработой стала двухсерийная картина «Испытательный срок». Самая заметная роль была в фильме «Гастролёры» Сергея Жигунова.
Ранее perm.aif.ru писал, что не стало художника-реставратора Пермской галереи Игоря Арапова. Ему было 96 лет. Игорь Арапов специализировался на консервации произведений деревянной скульптуры, икон, живописи, фактически основал пермскую реставрационную школу, сам писал картины. Церемонию прощания запланировали на 24 октября. Она состоится в по улице Старцева, 61.