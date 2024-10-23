Известный российский актёр Сергей Белый скончался в Перми в возрасте 67 лет

Ранее perm.aif.ru писал, что не стало художника-реставратора Пермской галереи Игоря Арапова. Ему было 96 лет. Игорь Арапов специализировался на консервации произведений деревянной скульптуры, икон, живописи, фактически основал пермскую реставрационную школу, сам писал картины. Церемонию прощания запланировали на 24 октября. Она состоится в по улице Старцева, 61.