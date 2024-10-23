Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние подлинные двери демонтировали в имении на Баумана в Ростове-на-Дону

Активисты сообщили о пропаже двери старинного имения на Баумана в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону демонтировали и заменили последние подлинные двери бывшего имения Анны Поповой (Степановой). Об этом в соцсетях сообщили активисты объединения «Мой фасад».

Речь идет о здании на Баумана, 54. Строительные работы по указанному адресу в разное время велись с 1870 по 1914 год. Несколько домов были объединены единым дворовым пространством. Дом, в котором заменили двери, предположительно, был возведен в начале XX века.

В 2015 году здания имения Поповой попали под капремонт. В итоге были замазаны фасады с кирпичной кладкой, кованое ограждение балкона закрыли профлистом. В 2024 году нынешние хозяева постройки заменили несколько деревянных рам на втором этаже.

— После этого замена последней сохранившейся двери довершила обезличивание фасада еще одного дома в заповедном историческом районе города, — резюмировали в публикации объединения «Мой фасад».