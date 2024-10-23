Последние подлинные двери демонтировали в имении на Баумана в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону демонтировали и заменили последние подлинные двери бывшего имения Анны Поповой (Степановой). Об этом в соцсетях сообщили активисты объединения «Мой фасад».
Речь идет о здании на Баумана, 54. Строительные работы по указанному адресу в разное время велись с 1870 по 1914 год. Несколько домов были объединены единым дворовым пространством. Дом, в котором заменили двери, предположительно, был возведен в начале XX века.
В 2015 году здания имения Поповой попали под капремонт. В итоге были замазаны фасады с кирпичной кладкой, кованое ограждение балкона закрыли профлистом. В 2024 году нынешние хозяева постройки заменили несколько деревянных рам на втором этаже.
— После этого замена последней сохранившейся двери довершила обезличивание фасада еще одного дома в заповедном историческом районе города, — резюмировали в публикации объединения «Мой фасад».