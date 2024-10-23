Брайан Ино анонсировал свою новую книгу What Art Does

Как сообщает Брайан Ино в своих социальных сетях, в книге будут исследованы функции вымышленных миров. Артист также постарается ответить на вопросы об искусстве: «Зачем мы этим занимаемся? Как это нам помогает? И как это объединяет нас всех?».