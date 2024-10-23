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Брайан Ино анонсировал свою новую книгу What Art Does

Британский экспериментальный артист Брайан Ино представит книгу What Art Does в сотрудничестве с Bette A. Специальное издание, выпущенное ограниченным тиражом в 777 экземпляров, поступит в продажу 3 декабря.

Источник: Звук

Британский экспериментальный артист Брайан Ино представит книгу What Art Does в сотрудничестве с Bette A. Специальное издание, выпущенное ограниченным тиражом в 777 экземпляров, поступит в продажу 3 декабря.

Как сообщает Брайан Ино в своих социальных сетях, в книге будут исследованы функции вымышленных миров. Артист также постарается ответить на вопросы об искусстве: «Зачем мы этим занимаемся? Как это нам помогает? И как это объединяет нас всех?».

Ранее в этом году вышла коллекция произведений артиста под названием Eno. В апреле также увидел свет одноименный документальный фильм о музыканте, снятый Гари Хаствитом.