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Жители Ташкента столкнулись с неожиданными долгами за холодную воду: что происходит и как избежать проблемы

В последние дни в социальных сетях стали появляться многочисленные жалобы от жителей Ташкента, у которых внезапно появились долги за холодную воду. Люди утверждают, что регулярно оплачивали счета, однако всё равно видят в квитанциях значительные суммы задолженностей.

Источник: Vaib.Uz

В чём причина?

Как объяснили в компании «Узсувтаминот», источник проблемы кроется в том, что многие жильцы не вносят своевременно показания счётчиков воды. По действующему законодательству, потребители обязаны ежемесячно передавать показания счётчиков через личный кабинет на сайте «Узсувтаминот» или отправлять их через специальный бот в мессенджере Telegram.

Если этого не делать, система начинает рассчитывать плату за воду не по фактическому расходу, а по тарифам для тех, у кого нет счётчиков. Это означает, что пользователь платит значительно больше, чем должен был бы при передаче реальных данных.

«Уважаемые потребители, если вы исправно оплачиваете счета за воду и канализацию, но продолжаете получать уведомления о задолженности, это может быть связано с несвоевременной подачей показаний счётчика», — отметили в компании.

Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо ежемесячно передавать показания счётчика до 10-го числа.

Как исправить ситуацию?

Жителям Ташкента рекомендуют несколько способов передачи показаний счётчиков воды:

Через личный кабинет на официальном сайте «Узсувтаминот».

Через специальный бот в Telegram: @uzsuvbot.

В группу «Сувтаъминот/Водоснабжение» в Telegram.

По короткому номеру 1255.

ЖКХ