Жители Ташкента столкнулись с неожиданными долгами за холодную воду: что происходит и как избежать проблемы

В чём причина?
Как объяснили в компании «Узсувтаминот», источник проблемы кроется в том, что многие жильцы не вносят своевременно показания счётчиков воды. По действующему законодательству, потребители обязаны ежемесячно передавать показания счётчиков через личный кабинет на сайте «Узсувтаминот» или отправлять их через специальный бот в мессенджере Telegram.
Если этого не делать, система начинает рассчитывать плату за воду не по фактическому расходу, а по тарифам для тех, у кого нет счётчиков. Это означает, что пользователь платит значительно больше, чем должен был бы при передаче реальных данных.
«Уважаемые потребители, если вы исправно оплачиваете счета за воду и канализацию, но продолжаете получать уведомления о задолженности, это может быть связано с несвоевременной подачей показаний счётчика», — отметили в компании.
Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо ежемесячно передавать показания счётчика до 10-го числа.
Как исправить ситуацию?
Жителям Ташкента рекомендуют несколько способов передачи показаний счётчиков воды:
Через личный кабинет на официальном сайте «Узсувтаминот».
Через специальный бот в Telegram: @uzsuvbot.
В группу «Сувтаъминот/Водоснабжение» в Telegram.
По короткому номеру 1255.