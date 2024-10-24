NYT: отказ от работы с российскими учеными представляет угрозу для Арктики

Согласно статье, западным ученым, изучающим Арктику, все труднее получать данные, что является результатом разрыва отношений с Россией, на которую приходится больше половины арктической территории.
Из-за застопорившегося сотрудничества невозможно эффективно заниматься мониторингом сокращения площади Арктики, которая нагревается в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, и ускоряет повышение температуры на планете. Это грозит тем, что мы останемся без четкого понимания того, насколько быстро нагревается Земля.
«Это наихудший сценарий того, что может произойти в других местах», — говорит Алессандро Лонги, итальянский специалист по вечной мерзлоте, об изменении вечной мерзлоты вокруг полевой станции «Тулик», исследовательского форпоста Университета Аляски в Фэрбенксе, расположенного в северной части штата.
Не имея возможности проанализировать ситуацию в российской части Арктики, исследователи упускают незаменимые данные о сокращении морозов.
«Нет смысла исключать половину Арктики», — считает Торбен Ройле Кристенсен, профессор Орхусского университета и научный руководитель исследовательской станции Закенберг в Гренландии.
Две трети территории России покрыто вечной мерзлотой, которая задерживает огромное количество углерода, выбрасываемого в атмосферу при оттаивании грунта. Это может привести к дальнейшему потеплению.
Ученые, изучающие дикую природу региона, также бьют тревогу и пересматривают свои проекты. Пол Асфольм, научный сотрудник Норвежского института биоэкономических исследований, почти 30 лет ежедневно общался с российскими коллегами и лучше других понимает важность совместной работы. Но с тех пор как все контакты были прекращены, Асфольм получил всего три электронных письма от исследователей из России.
«Теперь у нас есть “ледяной занавес”», — невесело шутит он.
Европейский союз прекратил финансирование проектов с участием России сразу после начала военного конфликта на Украине. Европейские страны, такие как Финляндия и Норвегия, призвали свои университеты заморозить связи с российскими учебными заведениями и приостановить существующие проекты.
Соединенные Штаты тоже приняли решение о сворачивании научного сотрудничества. Национальный научный фонд, который финансирует многие арктические проекты в США, посоветовал исследователям не включать российских сотрудников в свои предложения.
«Это все равно что выстрелить себе в ногу», — говорит Синдония Брет-Харт, научный директор полевой станции «Тулик» и профессор Университета Аляски в Фэрбенксе. В прошлом году она приостановила участие российской стороны в своем собственном проекте, связанном с климатом, когда Национальный научный фонд прекратил финансирование.
Хотя частично недостачу данных можно компенсировать переездом в другое место или наблюдением за Россией со спутников, многое требует внимания на местах.
Мы делаем все, что в наших силах, но это кризис.
Исследования в Арктике были редким успехом в отношениях с Россией со времен холодной войны. Но выстроенные сети контактов, которые помогали продвигать эти исследования, сейчас распадаются.
К тому же многие российские станции обработки данных зависят от западных проектов не только в плане технологий, но и в плане финансирования, которое позволяет поддерживать работу.
Новая исследовательская станция, которую Москва задумывала как демонстрацию международного научного сотрудничества в Арктике, теперь, похоже, будет принимать у себя в основном китайские проекты.