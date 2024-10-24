NYT: отказ от работы с российскими учеными представляет угрозу для Арктики

Ученые, изучающие дикую природу региона, также бьют тревогу и пересматривают свои проекты. Пол Асфольм, научный сотрудник Норвежского института биоэкономических исследований, почти 30 лет ежедневно общался с российскими коллегами и лучше других понимает важность совместной работы. Но с тех пор как все контакты были прекращены, Асфольм получил всего три электронных письма от исследователей из России.