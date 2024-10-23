Генеральный директор уфимского хлебообъединения «Восход» Вячеслав Оточин ушел из жизни

Карьеру Вячеслав Оточин начал простым дорожным рабочим. С 2004 года стал трудиться в отрасли по производству хлеба. Занимал должность первого заместителя управляющего, а затем генерального директора Уфимского хлебокомбината № 1. Потом получил пост главного управляющего Сибирской хлебной корпорации, а в 2014-ом он дослужился до должности гендиректора «Восхода».