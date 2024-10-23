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Генеральный директор уфимского хлебообъединения «Восход» Вячеслав Оточин ушел из жизни

В Уфе умер глава хлебообъединения «Восход».

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 октября, в возрасте 56 лет не стало генерального директора уфимского хлебообъединения «Восход» Вячеслава Оточина. Об этом рассказала пресс-служба администрации Октябрьского района столицы Башкирии.

Вячеслав Петрович прошел обучение в Сибирском автомобильно-дорожном институте. Там он изучал строительство автомобильных дорог и аэродромов. После этого продолжил учиться в Уфимском государственном институте сервиса, получил степень в области менеджмента.

Карьеру Вячеслав Оточин начал простым дорожным рабочим. С 2004 года стал трудиться в отрасли по производству хлеба. Занимал должность первого заместителя управляющего, а затем генерального директора Уфимского хлебокомбината № 1. Потом получил пост главного управляющего Сибирской хлебной корпорации, а в 2014-ом он дослужился до должности гендиректора «Восхода».

Оточин был удостоен множества наград, включая Почетную грамоту Башкирии (2012 год) и звание «Заслуженный работник пищевой индустрии» (2018).

— Его вклад в развитие хлебопекарной отрасли и нашей республики никогда не будет забыт. Светлая память о Вячеславе Петровиче навсегда останется в сердцах его коллег, друзей и близких. Приносим глубочайшие соболезнования, — заявили в администрации Октябрьского района Уфы.

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