Рэпер Гуф попал в полицию из-за драки и отказа платить за баню

Изначально Гуф снял баню на два часа и оплатил их, однако позже попросил продлить на три часа. Кроме того, рэпер требовал, чтобы в заведении отключили камеры, а также никого больше не принимали на время его отдыха. Все для того, чтобы он мог оставаться инкогнито. В итоге компания задолжала за аренду и штраф из-за самокруток по разным данным ~от 60 до 78 тыс. руб.~ Когда пришла пора платить, Гуф отказался, что, по всей видимости, и спровоцировало ссору.