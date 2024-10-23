«Спас очень много бойцов»: Белорецк простился с павшим в СВО Александром Бабашевым

Сегодня, 23 октября, в башкирском городе Белорецк прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Александром Бабашевым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.
Александр Сергеевич родился в 1982 году в Белорецке. Учился в школе № 20 и металлургическом колледже. Хотел быть военным, даже поступал в питерское мореходное училище, но не хватило баллов. Служил на Северном флоте в городе Полярный.
После службы работал на стройках, был бригадиром. В Белорецке принимал участие в отделке зданий полиции, гимназии № 17 и театра-студии «Дефицит». В 2018-ом устроился волочильщиком на Белорецкий металлургический комбинат.
Александр Бабашев занимался туризмом, боксом, пауэрлифтингом. Ему удавалось занимать призовые места на соревнованиях. Был верующим, мечтал построить храм. Родные вспоминают покойного как трудолюбивого и энергичного мужчину, который всегда старался сделать так, чтобы близкие ни в чем не нуждались.
В минувшем январе Александр Сергеевич подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился в зону СВО добровольцем. В феврале участвовал в штурме Авдеевки, получил ранение. После госпиталя продолжил служить командиром группы эвакуации. Спас очень много раненых бойцов, командира части, вывозил погибших.
8 сентября при штурме в Покровском районе Донецкой народной республики Александра Бабашева не стало. Он был посмертно награжден Орденом Мужества.
— Не найти слов, чтобы утешить родных. Выражаю глубокие искренние соболезнования маме, супруге, дочерям, брату, всем родным и близким старшины Александра Сергеевича, — заявил Андрей Иванюта.
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