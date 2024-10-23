«Спас очень много бойцов»: Белорецк простился с павшим в СВО Александром Бабашевым

Александр Бабашев занимался туризмом, боксом, пауэрлифтингом. Ему удавалось занимать призовые места на соревнованиях. Был верующим, мечтал построить храм. Родные вспоминают покойного как трудолюбивого и энергичного мужчину, который всегда старался сделать так, чтобы близкие ни в чем не нуждались.