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K-pop-группа tripleS выпустила дебютный альбом нового саб-юнита

Танцевальный юнит Visionary Vision южнокорейского герлз-бэнда tripleS дебютировал с полноформатным альбомом Performante. На заглавный трек Hit the Floor был также представлен клип.

Источник: Звук

Танцевальный юнит Visionary Vision южнокорейского герлз-бэнда tripleS дебютировал с полноформатным альбомом Performante. На заглавный трек Hit the Floor был также представлен клип.

Новая подгруппа состоит из 12 участниц tripleS: Херин, Юен, Накен, Юбин, Каэдэ, Котонэ, Енджи, Ниен, Сохен, Синьюй, Линн и Джиен, пишет Allkpop.

В видеоклипе на песню Hit the Floor девушки покоряют улицы своими танцами в стиле хип-хоп.

Группа tripleS дебютировала в 2023 году. Концепция герлз-бэнда состоит в том, что фанаты сами могут выбрать участниц, которые войдут в следующий саб-юнит, а также в каком стиле они будут выступать.

Ранее женская K-pop-группа aespa выпустила клип на песню Whiplash из своего одноименного пятого EP.