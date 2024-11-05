Национальный проект «Образование» в России в 2024 году

Стоит отметить, что до 17 ноября 2020 года в нацпроект «Образование» также входили другие федеральные проекты. Так, «Учитель будущего» и «Поддержка семей, имеющих детей» впоследствии погрузили в «Современную школу». «Новые возможности для каждого» и «Экспорт образования» переквалифицировали в отдельный национальный проект «Наука и университеты», а «Молодых профессионалов» — в «Профессионалитет».