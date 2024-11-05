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Национальный проект «Образование» в России в 2024 году

Национальный проект «Образование» в России в 2024 году — что собой представляет и какую пользу несет.

Екатерина Нагель
Автор Новости Mail

Суть, задачи, период реализации, бюджетирование и промежуточные итоги — ниже разбираемся в нюансах национального проекта «Образование» в России в 2024 году.

Создание новой образовательной инфраструктуры

Суть нацпроекта «Образование»

Суть национального проекта «Образование» заключается в формировании современной среды для обучения и раскрытия талантов детей и молодежи по всей стране. Программа реализуется под руководством главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и при курировании зампреда правительства по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.

Указ президента РФ

Национальный проект «Образование» был создан по требованию лидера России Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Номер того самого указа — 204, а название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цели и основные задачи проекта «Образование»

Насчитывается семь главных целей программы.

  • Совершенствование образовательной инфраструктуры — возведение школ в дальних уголках страны и оснащение учреждений современным оборудованием для обучения.
  • Поднятие уровня педагогических навыков — организация непрерывного повышения квалификации преподавателей и управленцев из сферы.
  • Обновление образовательно-воспитательных методов в быстро меняющемся мире.
  • Попадание России в топ-10 стран по качеству общего образования.
  • Создание действенной и справедливой системы обнаружения, ассистирования и развития талантов у детей и молодежи.
  • Взращивание развитого, ответственного, патриотичного и духовно-нравственного поколения.
  • Увеличение на 15% количества волонтеров в стране.

Сроки реализации проекта «Образование»

Национальный проект «Образование» был запущен 1 января 2019 года. При этом закончится срок действия программы — 30 декабря 2024-го. Сведений о продлении нацпроекта пока не появлялось.

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Федеральные проекты нацпроекта «Образование»

Сегодня выделяют семь федеральных программ национального проекта «Образование».

  • «Современная школа».
  • «Успех каждого ребенка».
  • «Цифровая образовательная среда».
  • «Социальная активность».
  • «Социальные лифты для каждого».
  • «Патриотическое воспитание».
  • «Молодежь России».

Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Патриотическое воспитание» курирует заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Программы «Социальная активность» и «Молодежь России» — руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, а проект «Социальные лифты для каждого» — первый заместитель министра просвещения страны Александр Бугаев.

Стоит отметить, что до 17 ноября 2020 года в нацпроект «Образование» также входили другие федеральные проекты. Так, «Учитель будущего» и «Поддержка семей, имеющих детей» впоследствии погрузили в «Современную школу». «Новые возможности для каждого» и «Экспорт образования» переквалифицировали в отдельный национальный проект «Наука и университеты», а «Молодых профессионалов» — в «Профессионалитет».

Современная школа

Основные цели проекта — создание современной инфраструктуры для образования во всех, даже самых дальних, уголках страны и организация психологической поддержки учеников и педагогов.

Успех каждого ребенка

Основные цели проекта — организовать равный доступ детей к дополнительному образованию, добиться востребованности систем определения талантов и ранней профессиональной ориентации.

Цифровая образовательная среда

Основные цели проекта — максимально оснастить образовательные учреждения современным оборудованием и внедрить в систему передачи знаний и развития талантов цифровые сервисы и контент.

Социальная активность

Основная цель проекта — организовать благоприятные условия для продвижения волонтерства в массы.

Социальные лифты для каждого

Основные цели проекта — создание системы профессиональных конкурсов для выявления одаренных кадров во всех уголках страны и на разных социальных ступенях.

Патриотическое воспитание

Основные цели проекта — совершенствование образовательно-воспитательных методик для привития любви к родине и регулярное проведение большого количества патриотических мероприятий.

Молодежь России

Основные цели проекта — организация эффективной среды для самореализации молодежи, запуск информационных проектов о механизмах достижения успеха молодыми специалистами в стране.

Развивитие центров дополнительного образования детей

Источники бюджета нацпроекта «Образование»: меры поддержки

Бюджет национального проекта «Образование» оценивается в 1065,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. По итогу 703,3 миллиарда из них планируется передать субъектам Российской Федерации.

Распределение бюджета по нынешним федеральным проектам:

  • «Современная школа» — 603,2 миллиарда рублей;
  • «Успех каждого ребенка» — 60 миллиардов рублей;
  • «Цифровая образовательная среда» — 69,4 миллиарда рублей;
  • «Социальная активность» — 28,1 миллиарда рублей;
  • «Социальные лифты для каждого» — 31,2 миллиарда рублей;
  • «Патриотическое воспитание» — 108,6 миллиарда рублей;
  • «Молодежь России» — 83,1 миллиарда рублей.

Благодаря национальному проекту «Образование» родителям с 2019 года оказывается бесплатная консультационная помощь

Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Образование»

Федеральные проекты действуют уже больше четырех лет — посмотрим на промежуточные результаты в сравнении с изначальными планами.

ЗадачиПланыПромежуточные результаты
Новые места в образовательных учреждениях1 089 653 местаПостроено 1200 школ на 791 000 учащихся
Создание центров «Точка роста» в сельских школах19 984 центра Организовано 17 009 центров
Организация детских технопарков «Кванториум»464 технопаркаСоздано 208 технопарков
Школы с современной материально-технической базой для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью900 адаптивных школОбновлено 776 адаптивных школ
Создание региональных центров поддержки талантливой молодежи «Мини-Сириус»85 центровФункционируют 76 центров
Организация новых мест дополнительного детского образования разного видаБолее 1 400 000 местСоздано более 1 200 000 мест
Школы с обновленной инфраструктурой для занятий физкультурой и спортом5867 школУсовершенствовано 5050 школ
Оснащение учреждений оборудованием для реализации системы цифрового образования
21 567 учреждений
Новым оборудованием обеспечено более 44% образовательных учреждений страны
Создание центров детского цифрового образования «IT-клуб» 
328 центров
Организован 261 центр
Организация технопарков «Кванториум» в педагогических университетах
36 технопарков
Создано 33 технопарка
Повышение квалификации школьными учителями
60% от общего числа педагогов 
Повысили квалификацию более 46% от общего числа педагогов 
Оказание методической поддержки школам с низкими результатами учащихся
6250 школ
Методическая поддержка направлена в 3000 школ

Прочие промежуточные результаты национального проекта «Образование»:

  • 40% школьников прошли профориентационные мероприятия.
  • создано 3100 мастерских с передовыми технологиями для освоения современных профессий.
  • более 15 000 000 россиян были привлечены к волонтерской деятельности.
  • больше 832 000 жителей страны поучаствовали в 54 конкурсах, нацеленных на предоставление возможностей для карьерного роста.
  • более двух миллионов человек из числах детей и молодежи стали свидетелями патриотических мероприятий.
  • российские школьные сборные завоевали 189 медалей на международных олимпиадах по математике, физике, биологии, химии, географии, информатике, астрономии, астрофизике и естественным наукам.

Действующие конкурсы нацпрограммы «Образование».

  • Национальная технологическая олимпиада.
  • Экосистема проектов «Таврида. АРТ» для креативных индустрий и сферы культуры и искусства.
  • Международная премия социальных проектов «#МЫВМЕСТЕ!».
  • Фестиваль талантов «Студенческая весна».
  • Международный инженерный чемпионат CASE-IN.
  • Всероссийский конкурс «ТопБЛОГ».
  • Всероссийский конкурс для инициативных граждан «Моя страна — моя Россия».
  • Конкурс управленцев «Лидеры России».

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