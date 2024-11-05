Национальный проект «Образование» в России в 2024 году

Суть, задачи, период реализации, бюджетирование и промежуточные итоги — ниже разбираемся в нюансах национального проекта «Образование» в России в 2024 году.
Суть нацпроекта «Образование»
Суть национального проекта «Образование» заключается в формировании современной среды для обучения и раскрытия талантов детей и молодежи по всей стране. Программа реализуется под руководством главы Минпросвещения России Сергея Кравцова и при курировании зампреда правительства по вопросам социальной политики Татьяны Голиковой.
Указ президента РФ
Национальный проект «Образование» был создан по требованию лидера России Владимира Путина от 7 мая 2018 года. Номер того самого указа — 204, а название — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Цели и основные задачи проекта «Образование»
Насчитывается семь главных целей программы.
- Совершенствование образовательной инфраструктуры — возведение школ в дальних уголках страны и оснащение учреждений современным оборудованием для обучения.
- Поднятие уровня педагогических навыков — организация непрерывного повышения квалификации преподавателей и управленцев из сферы.
- Обновление образовательно-воспитательных методов в быстро меняющемся мире.
- Попадание России в топ-10 стран по качеству общего образования.
- Создание действенной и справедливой системы обнаружения, ассистирования и развития талантов у детей и молодежи.
- Взращивание развитого, ответственного, патриотичного и духовно-нравственного поколения.
- Увеличение на 15% количества волонтеров в стране.
Сроки реализации проекта «Образование»
Национальный проект «Образование» был запущен 1 января 2019 года. При этом закончится срок действия программы — 30 декабря 2024-го. Сведений о продлении нацпроекта пока не появлялось.
Федеральные проекты нацпроекта «Образование»
Сегодня выделяют семь федеральных программ национального проекта «Образование».
- «Современная школа».
- «Успех каждого ребенка».
- «Цифровая образовательная среда».
- «Социальная активность».
- «Социальные лифты для каждого».
- «Патриотическое воспитание».
- «Молодежь России».
Федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда» и «Патриотическое воспитание» курирует заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. Программы «Социальная активность» и «Молодежь России» — руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, а проект «Социальные лифты для каждого» — первый заместитель министра просвещения страны Александр Бугаев.
Стоит отметить, что до 17 ноября 2020 года в нацпроект «Образование» также входили другие федеральные проекты. Так, «Учитель будущего» и «Поддержка семей, имеющих детей» впоследствии погрузили в «Современную школу». «Новые возможности для каждого» и «Экспорт образования» переквалифицировали в отдельный национальный проект «Наука и университеты», а «Молодых профессионалов» — в «Профессионалитет».
Современная школа
Основные цели проекта — создание современной инфраструктуры для образования во всех, даже самых дальних, уголках страны и организация психологической поддержки учеников и педагогов.
Успех каждого ребенка
Основные цели проекта — организовать равный доступ детей к дополнительному образованию, добиться востребованности систем определения талантов и ранней профессиональной ориентации.
Цифровая образовательная среда
Основные цели проекта — максимально оснастить образовательные учреждения современным оборудованием и внедрить в систему передачи знаний и развития талантов цифровые сервисы и контент.
Социальная активность
Основная цель проекта — организовать благоприятные условия для продвижения волонтерства в массы.
Социальные лифты для каждого
Основные цели проекта — создание системы профессиональных конкурсов для выявления одаренных кадров во всех уголках страны и на разных социальных ступенях.
Патриотическое воспитание
Основные цели проекта — совершенствование образовательно-воспитательных методик для привития любви к родине и регулярное проведение большого количества патриотических мероприятий.
Молодежь России
Основные цели проекта — организация эффективной среды для самореализации молодежи, запуск информационных проектов о механизмах достижения успеха молодыми специалистами в стране.
Источники бюджета нацпроекта «Образование»: меры поддержки
Бюджет национального проекта «Образование» оценивается в 1065,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. По итогу 703,3 миллиарда из них планируется передать субъектам Российской Федерации.
Распределение бюджета по нынешним федеральным проектам:
- «Современная школа» — 603,2 миллиарда рублей;
- «Успех каждого ребенка» — 60 миллиардов рублей;
- «Цифровая образовательная среда» — 69,4 миллиарда рублей;
- «Социальная активность» — 28,1 миллиарда рублей;
- «Социальные лифты для каждого» — 31,2 миллиарда рублей;
- «Патриотическое воспитание» — 108,6 миллиарда рублей;
- «Молодежь России» — 83,1 миллиарда рублей.
Целевые показатели и основные результаты нацпроекта «Образование»
Федеральные проекты действуют уже больше четырех лет — посмотрим на промежуточные результаты в сравнении с изначальными планами.
|Задачи
|Планы
|Промежуточные результаты
|Новые места в образовательных учреждениях
|1 089 653 места
|Построено 1200 школ на 791 000 учащихся
|Создание центров «Точка роста» в сельских школах
|19 984 центра
|Организовано 17 009 центров
|Организация детских технопарков «Кванториум»
|464 технопарка
|Создано 208 технопарков
|Школы с современной материально-технической базой для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью
|900 адаптивных школ
|Обновлено 776 адаптивных школ
|Создание региональных центров поддержки талантливой молодежи «Мини-Сириус»
|85 центров
|Функционируют 76 центров
|Организация новых мест дополнительного детского образования разного вида
|Более 1 400 000 мест
|Создано более 1 200 000 мест
|Школы с обновленной инфраструктурой для занятий физкультурой и спортом
|5867 школ
|Усовершенствовано 5050 школ
|Оснащение учреждений оборудованием для реализации системы цифрового образования
|21 567 учреждений
|Новым оборудованием обеспечено более 44% образовательных учреждений страны
|Создание центров детского цифрового образования «IT-клуб»
|328 центров
|Организован 261 центр
|Организация технопарков «Кванториум» в педагогических университетах
|36 технопарков
|Создано 33 технопарка
|Повышение квалификации школьными учителями
|60% от общего числа педагогов
|Повысили квалификацию более 46% от общего числа педагогов
|Оказание методической поддержки школам с низкими результатами учащихся
|6250 школ
|Методическая поддержка направлена в 3000 школ
Прочие промежуточные результаты национального проекта «Образование»:
- 40% школьников прошли профориентационные мероприятия.
- создано 3100 мастерских с передовыми технологиями для освоения современных профессий.
- более 15 000 000 россиян были привлечены к волонтерской деятельности.
- больше 832 000 жителей страны поучаствовали в 54 конкурсах, нацеленных на предоставление возможностей для карьерного роста.
- более двух миллионов человек из числах детей и молодежи стали свидетелями патриотических мероприятий.
- российские школьные сборные завоевали 189 медалей на международных олимпиадах по математике, физике, биологии, химии, географии, информатике, астрономии, астрофизике и естественным наукам.
Действующие конкурсы нацпрограммы «Образование».
- Национальная технологическая олимпиада.
- Экосистема проектов «Таврида. АРТ» для креативных индустрий и сферы культуры и искусства.
- Международная премия социальных проектов «#МЫВМЕСТЕ!».
- Фестиваль талантов «Студенческая весна».
- Международный инженерный чемпионат CASE-IN.
- Всероссийский конкурс «ТопБЛОГ».
- Всероссийский конкурс для инициативных граждан «Моя страна — моя Россия».
- Конкурс управленцев «Лидеры России».