Лесному фонду Башкирии угрожают опасные вредители

Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Башкирии провели мониторинг по карантинным вредителям-усачам в 11 лесничествах на территории лесного фонда на площади 1 443 395 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Специалисты провели осмотр не только визуально, но и с помощью 360 феромонных ловушек на четыре вида усачей. Приспособления прошли энтомологические экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. В ходе исследований удалось подтвердить ранее выявленные очаги большого черного елового усача, малого черного елового усача и черного соснового усача.
Черных усачей рода «Monochamus» относят к вторичным вредителям леса, которые нападают на ослабленные, отмирающие и уже отмершие хвойные деревья.
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