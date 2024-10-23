Радары на беспилотниках помогли ученым составить карты двух древних городов в Узбекистане

Как объясняют исследователи, за последние несколько веков почти вся территория этих городов оказалась скрыта под землей в результате действия сил эрозии, что мешало их изучению и оценке размеров этих поселений. Для решения этой проблемы ученые воспользовались тем, что недавно на рынке появились относительно дешевые беспилотные летательные аппараты с лазерными радарами, способными получать трехмерные карты верхнего слоя недр Земли.