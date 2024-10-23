Радары на беспилотниках помогли ученым составить карты двух древних городов в Узбекистане

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Узбекские и американские антропологи и археологи впервые использовали лазерные радары, установленные на борту беспилотников, для составления детальных карт двух древних высокогорных городов — Ташбулака и Тугунбулака, которые предположительно были важными перевалочными пунктами Шелкового Пути. Об этом сообщила пресс-служба Университета Вашинтона в Сент-Луисе (WUSTL).
«Менее крупный город, Ташбулак, занимал 12 гектаров площади, тогда как площадь Тугунбулака составляла 120 га. Это делало его одним из самых крупных средневековых городов в данном регионе Средней Азии. Существование этих городов говорит о том, что горы не всегда были барьером для Шелкового Пути — иногда на их территории протекал активный обмен товарами», — пояснил профессор WUSTL Майкл Фракетти, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые пришли к такому выводу в рамках международного проекта, посвященного всестороннему изучению Ташбулака и Тугунбулака, двух древних среднеазиатских городов, расположенных на высоте в 2−2,2 тыс. м от уровня моря. Они были открыты археологами в 2011 и 2015 годах и предположительно выступали перевалочными пунктами на Шелковом Пути в VI-XI веках нашей эры.
Как объясняют исследователи, за последние несколько веков почти вся территория этих городов оказалась скрыта под землей в результате действия сил эрозии, что мешало их изучению и оценке размеров этих поселений. Для решения этой проблемы ученые воспользовались тем, что недавно на рынке появились относительно дешевые беспилотные летательные аппараты с лазерными радарами, способными получать трехмерные карты верхнего слоя недр Земли.
Используя подобные дроны, ученые два десятка раз просканировли предположительную территорию Ташбулака и Тугунбулака, что позволило подготовить детальную карту этих поселений с разрешением в 5−9 см, определить их площадь и выделить ключевые постройки, захоронения и укрепления. Полученные беспилотниками данные указали на то, что оба города были значительно крупнее, чем изначально считали археологи, причем Тугунбулак оказался одним из крупнейших средневековых поселений в регионе.
По физическим размерам, как отмечают ученые, Тугунбулак был сопоставим с многими крупными городами из низинных регионов средневековой Азии, в том числе с древним Самаркандом (Афрасиабом), чья площадь в пик расцвета составляла порядка 200 га. Это говорит о крайне важной роли Тугунбулака и Ташбулака в древней торговле на Шелковом Пути, подытожили исследователи.