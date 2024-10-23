Создана технология ферментации кофе, удешевляющая его себестоимость

По данным специалистов, сегодня потребление зернового обжаренного кофе в России и странах ближнего зарубежья составляет 73,35 тыс. тонн, для их получения необходимо обжарить 91,69 тыс. тонн зеленого зерна, стоимость которого на кофейной бирже составляет $10/кг. «Разработанный белгородскими учеными процесс ферментации позволяет увеличить стоимость исходного зеленого зерна до $20/кг в зависимости от вида микроорганизмов при ферментации, качества исходного сырья и других факторов. В результате разрабатываемых в НИУ “БелГУ” мероприятий прибыль с поставленного за год в РФ и страны ближнего зарубежья объема зеленого кофе достигала бы $735 млн», — пояснили в пресс-службе, отметив, что работы по совершенствованию и автоматизации процесса ферментирования продолжаются.