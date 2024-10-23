Создана технология ферментации кофе, удешевляющая его себестоимость

БЕЛГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») разработали технологию ферментации зеленого кофе, благодаря которой отечественные производители смогут использовать более дешевое исходное сырье. Инновация позволит значительно снизить себестоимость выпуска продукции, сообщили ТАСС в пресс-службе НИУ «БелГУ».
Специалисты модернизировали обжарочную линию предприятия, создав дожигатель кофейной шелухи, разработали технологию постферментации.
«Технологический процесс, который мы предложили, и модернизация оборудования для ферментации кофе позволит использовать отечественным производителям более дешевое исходное сырье и доводить его до требуемых характеристик. Это приведет к снижению себестоимости продукции, тем самым увеличит прибыль предприятия», — цитирует пресс-служба руководителя команды разработчиков, директора Инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Ивана Никулина.
Как пояснили разработчики, существуют технологии ферментирования кофейных ягод, общедоступных и широко известных отечественных технологий по ферментированию кофейных зерен нет. «Новаторским решением, позволяющим оптимизировать технологические процессы и повысить качество продукции, стала предложенная специалистами Инжинирингового центра вуза технология ферментации кофейных зерен с использованием уникальных микробиологических штаммов. Микробиологи НИУ БелГУ, участвовавшие в проекте, создали бактериальные закваски, отвечающие всем параметрам процесса ферментации. В результате проведенных исследовательских работ было доказано, что применение микробиологических штаммов для ферментации зерен способствует улучшению вкусовых характеристик кофе», — сообщили в пресс-службе.
Как пояснил Никулин, фермы, выращивающие кофе в разных странах, получают разный по качеству продукт. С целью повышения его конечной стоимости необходимо улучшить его качество, для чего производители кофе прибегают к ферментации, чем особенно славятся фермеры из Южной Америки. Это сказывается на стоимости зеленого кофе в странах-потребителях этого продукта: происходит подорожание как сырья в виде зеленых зерен, так и конечного продукта в виде обжаренного кофе.
По данным специалистов, сегодня потребление зернового обжаренного кофе в России и странах ближнего зарубежья составляет 73,35 тыс. тонн, для их получения необходимо обжарить 91,69 тыс. тонн зеленого зерна, стоимость которого на кофейной бирже составляет $10/кг. «Разработанный белгородскими учеными процесс ферментации позволяет увеличить стоимость исходного зеленого зерна до $20/кг в зависимости от вида микроорганизмов при ферментации, качества исходного сырья и других факторов. В результате разрабатываемых в НИУ “БелГУ” мероприятий прибыль с поставленного за год в РФ и страны ближнего зарубежья объема зеленого кофе достигала бы $735 млн», — пояснили в пресс-службе, отметив, что работы по совершенствованию и автоматизации процесса ферментирования продолжаются.