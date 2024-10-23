Донские парламентарии осмотрели ход капремонта азовской «школы мечты»

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области осмотрели реконструируемую «школу мечты» в Азове и уже отремонтированную батайскую гимназию № 7.
В 2021 году Президент России Владимир Путин инициировал программу капитального ремонта школ в стране. Ее поддержала партия «Единая Россия». Сейчас программа реализуется непосредственно под контролем и при содействии депутатского корпуса всех уровней: и федерального, и регионального, и местного.
ОБНОВЯТ 144 ШКОЛЫ.
С начала реализации программы, стартовавшей в 2022 году, уже прошло три года. И председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко решил подвести ее промежуточные итоги.
— Почему промежуточные? Потому что решено программу продлить до 2030 года. А это означает, что сотни школ в Ростовской области получат новое будущее. Там пройдет капитальный ремонт, модернизация. Но первые итоги можно подвести уже сегодня, — отметил спикер донского парламента.
Всего за три года, по его словам, 144 школы в той или иной степени обновят свое пространство и возможности. И значительное число образовательных учреждений, по сути, будут полностью модернизированы.
— Если говорить в цифрах, то сегодня каждый пятый рубль из 100 рублей областного бюджета идет на капитальный ремонт школ. Это очень серьезные расходы бюджета. За три года мы потратили более 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт. Эти цифры не включают в себя текущий ремонт и строительство новых школ.
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ЕСЛИ НУЖНЫ НОВЫЕ — СТРОЯТ, ЕСЛИ НАДО ОБНОВИТЬ — РЕКОНСТРУИРУЮТ.
Александр Ищенко напомнил, что областные власти исходят из задач, поставленных губернатором Василием Голубевым.
— Там, где нужны новые школы, должны строиться новые школы. Там, где необходимо обновлять существующие образовательные учреждения, будет и реконструкция, и модернизация, и капитальный ремонт.
В этом году 85 школ уже прошли капитальный ремонт. И до конца года к этой цифре еще добавится 28 объектов. В следующем, 2025 году, планируется расширение программы капремонта.
— Делается это все ради того, чтобы способствовать реализации семейной политики. Ради того, чтобы наши дети получали качественное образование в комфортных, современных условиях.
ДЕЛАЮТ «ШКОЛУ МЕЧТЫ».
Александр Ищенко отметил, что в азовской школе № 5 реализуется недавно появившийся проект «Школа мечты». В рамках него еще на этапе подготовки проекта реконструкции команда молодых архитекторов, студентов ростовского вуза, собрала пожелания педагогов, родителей и детей.
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То есть они учитывали пожелания всех, даже самых маленьких школьников. Например, первоклашки рассказали, как бы они хотели видеть свою «сказочную школу». После этого архитекторы «нарисовали» будущую «школу мечты».
— Это важная составная часть программы капитального ремонта школ. Не просто отремонтировать стены, не просто уложить плитку, провести хорошие ремонтные работы, а создать пространство, в котором нашим детям будет радостно, весело и комфортно учиться. Вот эта задача сегодня в Ростовской области успешно реализуется, — сказал спикер донского парламента.
И.о. директора школы Наталья Сибиль рассказала парламентариям, что реконструкция учебного заведения должна закончиться в августе следующего, 2025 года. А уже 1 сентября в ней возобновится учеба. Представитель подрядчика заверил депутатов, что все работы будут выполнены в срок.
— Конечно, капитальный ремонт школ не может быть выполнен, а один, за два года, за три. У нас 1140 школ. И кроме тех, которые недавно построены, многие из них нуждаются в том или ином виде ремонта. Но совершенно точно поддержка образования — это приоритет областных властей и депутатского корпуса. И эта задача модернизации системы образования будет реализовываться очень активно в ближайшие годы, — резюмировал Александр Ищенко.