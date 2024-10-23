Донские парламентарии осмотрели ход капремонта азовской «школы мечты»

— Конечно, капитальный ремонт школ не может быть выполнен, а один, за два года, за три. У нас 1140 школ. И кроме тех, которые недавно построены, многие из них нуждаются в том или ином виде ремонта. Но совершенно точно поддержка образования — это приоритет областных властей и депутатского корпуса. И эта задача модернизации системы образования будет реализовываться очень активно в ближайшие годы, — резюмировал Александр Ищенко.