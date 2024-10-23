Госстандарт запретил ввоз на территорию Беларуси российской томатной пасты. Речь идет о продукте бренда «Валдайский погребок», производителем которой является одноименная компания, находящаяся на Валдае одноименной компанией.
Как пояснили эксперты Госстандарта Беларуси, паста не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, в частности в ее составе обнаружена пищевая добавка — краситель тартразин (Е102), недопустимая при изготовлении данного вида товара.
Ранее мы писали о том, что в Минтрансе высказались о подорожании такси в Беларуси (тут про это).
Тем временем в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в США ужасными, жуткими и глупыми, оценив шансы Харрис и Трампа. Кстати, Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности) и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (читайте здесь).