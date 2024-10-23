Лукашенко сказал, что в Беларуси нет проблем с квадроберами

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября 2024 года заявил, что в Беларуси нет проблемы квадроберов, сообщает БелТА.
Российская журналистка поинтересовалась у главы государства, есть ли в Беларуси квадроберы. В ответ на это Александр Лукашенко ответил:
— Ну ходят… Это же маски эти… У нас этой проблемы нет.
Президент также отметил, что не так давно в стране приняли закон о противодействии течению чайлдфри. Он акцентировал внимание на том, что даже это не является актуальным в Беларуси, уточнив, что говорил уже об этом.
Ранее милиция Беларуси сообщила, что квадробинг имеет скрытый посыл деструктивной идеологии.
Тем временем белорусский психолог высказалась о детях-квадроберах.
Кстати, белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри.