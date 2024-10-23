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Лукашенко сказал, что в Беларуси нет проблем с квадроберами

Лукашенко заявил, что проблемы квадроберов в Беларуси нет.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября 2024 года заявил, что в Беларуси нет проблемы квадроберов, сообщает БелТА.

Российская журналистка поинтересовалась у главы государства, есть ли в Беларуси квадроберы. В ответ на это Александр Лукашенко ответил:

— Ну ходят… Это же маски эти… У нас этой проблемы нет.

Президент также отметил, что не так давно в стране приняли закон о противодействии течению чайлдфри. Он акцентировал внимание на том, что даже это не является актуальным в Беларуси, уточнив, что говорил уже об этом.

Ранее милиция Беларуси сообщила, что квадробинг имеет скрытый посыл деструктивной идеологии.

Тем временем белорусский психолог высказалась о детях-квадроберах.

Кстати, белорусский архиепископ поддержал контроль государства за вопросами чайлдфри.