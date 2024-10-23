Госстандарт Беларуси запретил популярную российскую лапшу быстрого приготовления

Госстандарт запретил ввоз на территорию Беларуси российской лапши быстрого приготовления.
Речь идет о продукте бренда «Веселый скоровар», лапша со вкусом курицы, производитель — ООО «Скоровар», находящийся в российском городе Бердске. Как пояснили в Госстандарте Беларуси в лапше обнаружен краситель E102, который запрещен при производстве данной категории продуктов.
Запрет на ввоз и реализацию этой лапши вступает в силу с 28 октября 2024 года.
Ранее мы писали о том, что в Минтрансе высказались о подорожании такси в Беларуси (тут про это).
Тем временем в интервью президент Беларуси Александр Лукашенко назвал выборы в США ужасными, жуткими и глупыми, оценив шансы Харрис и Трампа. Кстати, Лукашенко дал более 300%, что Украина хотела бы ядерного конфликта с Россией (здесь подробности) и заявил, что украинский конфликт не завершится в 2024 году (подробнее здесь), а еще, что Беларусь готова сотрудничать с Украиной, но надо закончить конфликт (читайте здесь).