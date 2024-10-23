Белорусский ученый назвал мед для сердечников, а еще богатый природным аспирином

Виды меда, в которых содержится большое количество природного аспирина, в интервью БелТА назвал руководить лаборатории пчеловодства Института плодоводства Национальной академии наук Беларуси Дмитрий Рахматулин.
«В нашем меду встречается ива, особенно на пасеках Полесья, а эти разновидности меда отличаются высоким содержанием ацетилсалициловой кислоты, имеющей противовоспалительное и противолихорадочное действие», — отметил специалист.
По его словам, природным аспирином может по праву считаться классический для Беларуси малиново-крушиновый мед. Что же касается липового меда, который часто советуют при простуде, то здесь надо быть осторожными.
«К натуральности встречающегося на прилавках липового меда есть большие вопросы, поскольку в Беларуси нет достаточных территорий для его массового сбора», — отметил Дмитрий Рахматулин.
А вот страдающим анемией ученый посоветовал гречишный мед, который характеризуется высоким содержанием железа и повышает уровень гемоглобина. Для сердечников лучше подойдет рапсовый мед, в нем высокое содержание глюкозы, он благотворно влияет на сердечную мышцу. А поскольку рапс относится к крестоцветным, которые крайне редко являются аллергенами, то он показан для аллергиков.
Кстати, инвазивные растения, в том числе борщевик Сосновского, золотарник, являются прекрасными медоносами, и мед с таких растений вкусный.
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