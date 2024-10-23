Белорусский ученый назвал мед для сердечников, а еще богатый природным аспирином

А вот страдающим анемией ученый посоветовал гречишный мед, который характеризуется высоким содержанием железа и повышает уровень гемоглобина. Для сердечников лучше подойдет рапсовый мед, в нем высокое содержание глюкозы, он благотворно влияет на сердечную мышцу. А поскольку рапс относится к крестоцветным, которые крайне редко являются аллергенами, то он показан для аллергиков.