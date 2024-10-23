Уфимские прокуроры заблокировали 20 сайтов и Telegram-каналов по продаже нелегальных симок

Прокуратура Уфы заблокировала интернет-ресурсы по продаже нелегальных SIM-карт. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Прокуроры выявили 20 сайтов и Telegram-каналов с информацией, которую распространять на территории России запрещено. На этих ресурсах, доступ к которым не был ограничен, пользователями предлагалось незаконно купить сим-карты операторов мобильной связи.
Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием признать материалы запрещенными к распространению и ограничить доступ к сайтам.
— Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. После вмешательства надзорного ведомства возможность пользования указанными интернет-ресурсами прекращена, — сообщают прокуроры.
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