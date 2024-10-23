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Уфимские прокуроры заблокировали 20 сайтов и Telegram-каналов по продаже нелегальных симок

Прокуратура Уфы заблокировала сайты по продаже нелегальных SIM-карт.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Уфы заблокировала интернет-ресурсы по продаже нелегальных SIM-карт. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуроры выявили 20 сайтов и Telegram-каналов с информацией, которую распространять на территории России запрещено. На этих ресурсах, доступ к которым не был ограничен, пользователями предлагалось незаконно купить сим-карты операторов мобильной связи.

Надзорное ведомство направило в суд иск с требованием признать материалы запрещенными к распространению и ограничить доступ к сайтам.

— Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. После вмешательства надзорного ведомства возможность пользования указанными интернет-ресурсами прекращена, — сообщают прокуроры.

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