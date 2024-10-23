Движение через два ж/д переезда в Подмосковье будет ограничено до 27 октября

«Движение автомобилей через четыре железнодорожных переезда, расположенных в пос. Правдинский и Подольске в Московской области, а также рядом с платформами “Чернетово” и “Эдазия” в Брянской области, будет ограничено с 23 октября в связи с проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении.