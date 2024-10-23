Движение через два ж/д переезда в Подмосковье будет ограничено до 27 октября

«Движение автомобилей через четыре железнодорожных переезда, расположенных в пос. Правдинский и Подольске в Московской области, а также рядом с платформами “Чернетово” и “Эдазия” в Брянской области, будет ограничено с 23 октября в связи с проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 23 октября с 22:00 до 6:00 24 октября, а также в те же часы
Кроме того, 26 октября с 22:00 до 6:00 27 октября переезд в Подольске на пересечении с автодорогой А107 будет закрыт для движения автомобилей. Объезд для легковых автомобилей через тоннель на станции «Львовская», а для грузовых — через Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).
Московская железная дорога попросила водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.