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Движение через два ж/д переезда в Подмосковье будет ограничено до 27 октября

Движение автомобилей через два железнодорожных переезда в Московской области будет ограничено 23—27 октября на время ремонта, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Движение автомобилей через четыре железнодорожных переезда, расположенных в пос. Правдинский и Подольске в Московской области, а также рядом с платформами “Чернетово” и “Эдазия” в Брянской области, будет ограничено с 23 октября в связи с проведением ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 23 октября с 22:00 до 6:00 24 октября, а также в те же часы 24—25 октября на переезде в пос. Правдинский (ул. Льва Толстого) в Пушкинском городском округе движение автотранспорта будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

Кроме того, 26 октября с 22:00 до 6:00 27 октября переезд в Подольске на пересечении с автодорогой А107 будет закрыт для движения автомобилей. Объезд для легковых автомобилей через тоннель на станции «Львовская», а для грузовых — через Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД).

Московская железная дорога попросила водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей, и планировать поездку заранее.