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Ростовский бизнесмен Николай Василенко решил стать музыкантом

Предприниматель из Ростова стал посещать уроки вокала.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен Николай Василенко из Ростова решил попробовать себя в качестве певца. Для этого он даже стал брать уроки вокала. Своими успехами Николай поделился с подписчиками в социальных сетях.

Напомним, что предприниматель обрел популярность благодаря своим разговорным роликам в социальных сетях. Там он философствует со своей аудиторией на различные темы и делится моментами из своей жизни. А до того, как стать популярным блогером, Николай Василенко продавал алкогольную продукцию как в России, так и за рубежом.