Ростовский бизнесмен Николай Василенко решил стать музыкантом

Напомним, что предприниматель обрел популярность благодаря своим разговорным роликам в социальных сетях. Там он философствует со своей аудиторией на различные темы и делится моментами из своей жизни. А до того, как стать популярным блогером, Николай Василенко продавал алкогольную продукцию как в России, так и за рубежом.