Пять человек погибли при теракте на заводе Tusa? в Анкаре

Турецкие власти сообщают, что на место сразу прибыли силовики, однако злоумышленникам удалось быстро прорваться внутрь. По неподтвержденным данным, они взяли в заложники около девяти сотрудников предприятия. Также журналисты пишут, что ~всего террористов было трое, включая одного 32-летнего смертника.~ По одной из версий, смертник подорвал себя у входа в начале атаки, убив двух охранников.