На Дону задержали фермера, который держал в рабстве людей

Напомним, на днях из трудового рабства в одном из поселков в Аксайском районе освободили шесть человек. Люди жили в хибарах, где царила полная антисанитария. А еще они работали по 13−14 часов в полях за еду. Сбежать «рабы» с фермы не могли, так как у них забрали паспорта. Чтобы спастись от хозяина, шесть работников попросили помощи у волонтеров.