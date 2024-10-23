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На Дону задержали фермера, который держал в рабстве людей

В Ростовской области задержали подозреваемого в использовании рабского труда.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области удалось задержать фермера, которого подозревают в использовании рабского труда. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Сейчас с участием подозреваемого проводятся следственные действия.

— Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — уточнили в ведомстве.

Напомним, на днях из трудового рабства в одном из поселков в Аксайском районе освободили шесть человек. Люди жили в хибарах, где царила полная антисанитария. А еще они работали по 13−14 часов в полях за еду. Сбежать «рабы» с фермы не могли, так как у них забрали паспорта. Чтобы спастись от хозяина, шесть работников попросили помощи у волонтеров.