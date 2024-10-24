Что можно и нельзя делать в Филиппов день 24 октября на Филиппову канитель

Не следует есть сладости в указанный день, так как это может грозить обманом. Не стоит пересчитывать сбережения. Предки верили, что подобное может спровоцировать убытки. Запрещено откладывать дела на потом. Все дело в том, что указанным можно навлечь на себя финансовые проблемы.