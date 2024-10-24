Что можно и нельзя делать в Филиппов день 24 октября на Филиппову канитель

Православная церковь 24 октября вспоминает святого Филиппа. В народе отмечают Филиппов день. Но есть еще одно название — Филиппова канитель. Считается, что с 24 октября на дорогах начинается слякоть из-за чего становится трудно проехать.
Что нельзя делать 24 октября.
Не следует есть сладости в указанный день, так как это может грозить обманом. Не стоит пересчитывать сбережения. Предки верили, что подобное может спровоцировать убытки. Запрещено откладывать дела на потом. Все дело в том, что указанным можно навлечь на себя финансовые проблемы.
Что можно делать 24 октября.
По традиции, в Филиппом день девушки занимались рукоделием. А еще 24 октября женщины делали веники, которым подметали от порога дома к воротам. Считалось, что это может помочь отвлечь воров.
Согласно приметам, ясное небо ночью предупреждает про мороз. Появившейся иней говорит о том, что в скором времени начнутся снегопады. Раннюю весну предвещает снег, выпавший на мокрую землю.
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