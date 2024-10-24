Знаменитости из Беларуси раскрыли секреты долголетия: диета от Юрия Антонова, активности Владислава Мисевича и принцип Эдуарда Ханка, который приходит к молодежи Тютькиным, а уходит Бастой

Можно долго дискутировать на тему «Как обмануть биологический возраст», а можно взять пример известных людей за образец и прислушаться к их советам. Как жить, любить и работать, чтобы и в 70 лет, и даже в 80, а лучше за 90 быть бодрым и жизнерадостным.
79-летний Юрий Антонов рассказал, как подкорректировал питание.
Начинавший свою блестящую карьеру в белорусских городах Молодечно и Минске 79-летний певец и композитор Юрий Антонов, как мы рассказывали ранее, по рекомендации врача сел на специальную диету и похудел на несколько килограммов.
На такой шаг он пошел, чтобы снизить нагрузку на суставы и чувствовать себя лучше. Сейчас артист также не употребляет спиртное, пьет минеральную воду. В его рационе больше нет мяса и порции еды стали значительно меньше. А если сладости — то горький шоколад.
Юрий Антонов похудел с помощью диеты из овощей и фруктов. Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Антонов стал больше употреблять овощей и фруктов.
«Когда молодой человек, он не думает о старости, о молодости. Он выпивает, хорошо закусывает. Все это потом отрыгнется, просто отрыгнется», — предупреждает артист.
А еще он главным залогом здоровья называет жизнь за городом. Мы ранее рассказывали, что Юрий Антонов в Беларуси жил у Триумфальной арки в Молодечно, пел на итальянской аппаратуре Вуячича, стал невыездным, а песню «Снегири» написал для белорусского кино.
79-летний Владислав Мисевич из «Песняров» катается на лыжах и коньках.
Один из сооснователей «Песняров» Владислав Мисевич в свои 79 лет даст форму многим молодым. Он катается на коньках, пробегает десятки километров на лыжах и гоняет на велосипеде.
— Даже мой любительский выход на лед нормализовал дыхание, укрепил мышцы ног, а значит, и опору, нужную и вокалисту, и духовику, дал подтянуть пресс, не говоря об общем самочувствии, — рассказывал Мисевич «Комсомолке».
Любит музыкант и горные лыжи:
— Это была давняя мечта спуститься в профессиональной экипировке. А стал на такие лыжи из любопытства, увидев, как лихо съезжают с горы даже дети. Тем более компанию составила жена.
Сейчас Владислав Мисевич в отличной физической форме, а было время, когда весил под 105 кг. И вот тогда он занялся спортом основательно.
— И в сочетании с более обдуманным питанием постепенно сбросил более 15 килограммов. Теперь знаю: как только выскакиваю за свои рамки, сразу же беру себя в руки, — открывает секрет долголетия и стройности Владислав.
Владислав Мисевич ведет активный образ жизни. Фото: Святослав Зоркий (архив КП).
Тем, кто заботится о своем здоровье, музыкант предлагает практиковать обливания ледяной водой и холодный душ.
— Не всякий рискнет сразу облиться с ног до головы. Но начинать можно, постепенно понижая температуру воды в обычном душе.
С питанием же у Мисевича все просто — никаких диет. Просто после шести вечера он забывает путь на кухню. Исключение — стакан кефира. А с утра удовлетворяет накопившийся голод.
Владислав Мисевич дает такой совет:
— Важно не угодить на крючок инертности. Я на себе прочувствовал, что занятия спортом дают результат за короткое время. Неделя — и ты уже в тонусе. А дальше — не оторваться…
76-летний балетмейстер Валентин Елизарьев не ощущает возраста.
О семейной счастье говорил и знаменитый белорусский балетмейстер Валентин Елизарьев, который скоро отпразднует 77-й день рождения.
Валентин Елизарьев. Фото: архив КП.
— Любовь и уважение — этого достаточно. В браке важно умение уступить друг другу, помочь в трудную минуту. И раствориться один в другом.
А на свое 70-летие Елизарьев высказался и о возрасте:
— Возраста, кстати, своего не чувствую. Ощущаю себя лет на 50. Я очень сильный физически, и все в порядке с мозгами.
87-летний олимпийский чемпион Сергея Макаренко регулярно поддерживает физическую форму.
В сентябре 2024 года свой 87-й день рождения отметил олимпийский чемпион 1960 года гребец Сергей Макаренко.
Сергей Макаренко — легенда белорусского спорта. Фото: кадр видео ОНТ.
В дни празднования 80-летия Сергей Лаврентьевич объяснил noc.by, как ему удается поддерживать хорошую физическую форму:
— Каждый день делаю физические упражнения, пусть не тяжелые, но регулярные. Иногда хочется поспать, полежать подольше, но все равно заставляю себя. И молодым людям я бы посоветовал делать то же самое: проявить терпение и заняться спортом и физической культурой.
Спустя годы, в 2024-м, Макаренко показал, что он по-прежнему бодр и даже взял новую высоту — написал книгу о своей жизни под названием «От Брестской крепости к олимпийской вершине». Более того, он участвовал в ее презентациях.
89-летний актер Тадеуш Кокштыс всю жизнь занят творчеством.
Через считанные дни, 31 октября 2024 года, 90-летний юбилей отметит народный артист Беларуси Тадеуш Кокштыс — аксакал и легенда Коласовского театра в Витебске: на его сцену он выходит почти 65 лет, с 1958 года! За плечами — более 150 театральных ролей и около десяти — в кино, он снялся в фильмах «Знак беды», «Красный остров», «Маленький боец», «Талаш», «Зорка Венера» и других.
Заниматься любимым делом всю жизнь, тем более, если оно связано с творчеством — еще один секрет долгожительства.
В копилке у народного артиста немало наград, но главная его награда, которая и держит Тадеуша Кокштыса в жизненном тонусе — это зрительские аплодисменты.
84-летний композитор Эдуард Ханок черпает силы в общении с молодежью.
Когда говорят, что долгожители молоды душой, это не просто красивые слова. Это есть тот эликсир, который дает жизненную энергию. 84-летний композитор Эдуард Ханок это подтверждает на собственном примере.
Эдуард Ханок подпитывается энергией во время встреч с молодежью. Борис КУДРЯВОВ.
О том, что ему дает силы оставаться в строю, Ханок говорил несколько лет назад в интервью «Комсомолке»:
— Я по-прежнему балдею от жизни, особенно от встреч с молодежью. Я нащупал такую форму общения, что после творческого вечера они воспринимают меня своим: после напевания своих песен мы поем их (современные) — эффект потрясающий. Короче, у них в голове не укладывается, что 80-летний знает все их песни, а потому и прихожу к ним Тютькиным, а ухожу — Бастой.
Вот свежий пример из 2024-го. Автор музыки мегахитов, среди которых «Малиновка», «Завіруха», «Вы шуміце, бярозы», «Журавлик», спел трек певицы Анны Асти «Царица».
«Мальчик поплыл, мальчик попал, а как он стесняется, а как он целуется…» — исполнил маэстро.
А главное, что объединяет всех долгожителей — наслаждение жизнью.
Ранее мы рассказали, какая судьба знаменитых экспонатов белорусского Музея истории Великой Отечественной войны, который отмечает 80-летие: оружие партизан, скрипка генерала и личные вещи маршалов.