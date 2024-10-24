Знаменитости из Беларуси раскрыли секреты долголетия: диета от Юрия Антонова, активности Владислава Мисевича и принцип Эдуарда Ханка, который приходит к молодежи Тютькиным, а уходит Бастой

Можно долго дискутировать на тему «Как обмануть биологический возраст», а можно взять пример известных людей за образец и прислушаться к их советам. Как жить, любить и работать, чтобы и в 70 лет, и даже в 80, а лучше за 90 быть бодрым и жизнерадостным.