«В основе костюма будет белорусский папоротник!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская рассказала о костюме для конкурса «Мисс Вселенная»

Обладательница титула «Мисс Беларусь» Элеонора Качаловская рассказала о том, каким будет ее главное платье на конкурсе «Мисс Вселенная-2024». О том, что первая белорусская красавица Элеонора Качаловская отправится в жаркую Мексику на планетарный конкурс «Мисс Вселенная», мы писали ранее.
Беларусь в первый раз принимает участие в престижном конкурсе планетарного масштаба. Фото: соцсети.
Это первый раз, когда Беларусь участвует в этом престижном конкурсе, ну, а потому и степень ответственности у Элеоноры Качаловской соответствующая. Подготовка к мероприятиям «Мисс Вселенная», основной этап которого состоится 16 ноября 2024 года, уже в полном разгаре.
В аккаунте организаторов участия белоруски в конкурсе «Мисс Вселенная» не так давно появился очень интересный пост, сопровождавшийся двумя фотографиями. Первая — вот такая:
Орнамент — значимый акцент образа. Фото: соцсети.
Элеонора в платье, которое украшено удивительной красоты вышивкой в тематике национального орнамента.
«Жизненная основа народного искусства, как и костюма, в том, что оно всегда было обращено к человеку, к его повседневной жизни, что и сделало его понятным. Искусство народа формировалось в течение длительной истории, сохраняло все самое ценное и оправданное жизнью, убирало все случайное. Главная тема костюма — красота и могущество природы. А главным элементом стал папоротник — наш белорусский символ, издавна выбранный самим народом, такой же, как и цветок василька», — говорится в публикации.
В посте, как говорилось, было две фотографии. Вторая — вот такая, интригующая и оставляющая поле для полета фантазий и предположений.
Общая концепция образа — пока загадка. Фото: соцсети.
«Уже не терпится увидеть, каким творением мастеров Республика Беларусь удивит нас на конкурсе красоты “Miss Universe”, — добавили организаторы.
Кое-какие варианты платья первая красавица Беларуси все-таки показала. Фото: соцсети.
К слову, под публикациями на странице Элеоноры Качаловской уже стали появляться комментарии на самых разных языках мира. К примеру, был такой: «Apoyándote desde México, acabo de votar por ti». Перевод — полный эмоций: «Поддерживаю вас из Мексики, я только что проголосовал за вас».
У Элеоноры появляются поклонники со всего земного шара. Фото: соцсети.
«Gracias», — ответила на это Элеонора, которая, количество поклонников которой, кажется, начинает прирастать фолловерами из самых разных уголков земного шара. Вполне можно предположить, что этот процесс только усилится в ближайшие две недели: Элеонора пообещала во всех деталях и подробностях рассказывать о подготовке и участии в «Мисс Вселенная».
Красавица обещает обо всех событиях своевременно рассказывать. Фото: соцсети.
Ранее мы писали о том, что заслуженная артистка Беларуси Вера Полякова-Макей рассказала, как отметила свой личный праздник — яркой и любимой белорусами актрисе исполнилось 46 лет (читать далее здесь).