«В основе костюма будет белорусский папоротник!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская рассказала о костюме для конкурса «Мисс Вселенная»

«Жизненная основа народного искусства, как и костюма, в том, что оно всегда было обращено к человеку, к его повседневной жизни, что и сделало его понятным. Искусство народа формировалось в течение длительной истории, сохраняло все самое ценное и оправданное жизнью, убирало все случайное. Главная тема костюма — красота и могущество природы. А главным элементом стал папоротник — наш белорусский символ, издавна выбранный самим народом, такой же, как и цветок василька», — говорится в публикации.