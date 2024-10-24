Культурная неделя: выбор «Известий»

Премьера по одноимённой книге Артура Гиваргизова. Главному герою по паспорту 60 лет, а в душе — всего 7. Он маленький, несерьёзный и мудрый. Его зовут Миша, он живёт в посёлке Песочный у самого Северного Ледовитого океана и способен откопать и разморозить целого мамонта, спасти в шторм моржа, пригреть белого медведя и привить любовь к поэзии хулигану Снегирёву. А ещё ему очень интересно, как живут люди у другого — южного — океана, в далёкой загадочной Индии.