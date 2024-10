Культурная неделя: выбор «Известий»

Оркестр «Русская Филармония» представляет премьеру своего нового проекта. Музыка Стинга уже более сорока лет трогает сердца миллионов слушателей по всему миру. Любимые песни — Shape of My Heart, Every Breath You Take, Desert rose, Englishman in New York, Fragile — зазвучат новыми красками благодаря удивительно глубокому и мягкому тембру победителя восьмого сезона шоу «Голос» Аскера Бербекова и оркестру «Русская Филармония». Специальные гости концерта — Арсен Мукенди и Анастасия Бучковская.