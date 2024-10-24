Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино.
«Огниво» 6+
Фото: Централ Партнершип.
Режиссер: Александр Войтинский. В ролях: Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Виталий Хаев, Ян Цапник, Юрий Кузнецов.
Веселому и хитрому Ване море по колено. Но однажды в поисках удачи он находит… огниво. А оттуда вдруг царевна Даша появляется и о помощи просит. Сражаться ему придется не только за нее, но и за правду, надежду и любовь. Ваню и его лошадь по имени Куда-надо ждут опасные приключения, битвы, засады и коварный враг.
С 24 октября в прокате.
«Встретимся вчера» 16+
Режиссер: Александр Богуславский. В ролях: Артем Ткаченко, Аглая Тарасова, Ольга Тумайкина, Надежда Маркина, Алексей Золотовицкий.
Сергей и Аня переживают кризис отношений — семейные узы не выдерживают настолько, что герои принимают решение их разорвать. Вот только у судьбы на семейную пару совсем другие планы: теперь каждый раз, когда супруги выходят из дома, они снова оказываются в своей квартире.
Поможет ли пространственно-временная ловушка вернуть Ане и Сергею былые отношения? Или напротив — заставит еще больше возненавидеть друг друга?
С 24 октября в прокате.
«Лихие» 18+
Режиссер: Юрий Быков. В ролях: Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Евгений Ткачук, Анна Завтур, Полина Максимова, Глеб Кулаков, Филипп Янковский, Гела Месхи, Александр Голубев.
Криминальная сага, основанная на реальных событиях, рассказывает историю о преступной группировке, контролировавшей самую большую территорию в мире. История разворачивается в трех временах — начале, конце 90-х и в наши дни. Через жизнь и драму отца и сына Лиховцевых мы увидим целую эпоху в её жестокости и великолепии, с её надеждами, возможностями, взлетами, падениями и человеческими трагедиями.
С 24 октября, в онлайн-кинотеатрах Okko и START.
Театр.
«Ничего, что я Чeхоff?» 16+
Фото: театр «Модерн».
Режиссёр: Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Александр Горелов, Александр Борисов, Мария Орлова, Надежда Меньшова, Алексей Багдасаров, Маина Чижевская.
Актер, великий педагог и режиссер Михаил Чехов основал собственную актерскую школу, воспитал не одно поколение учеников, получивших мировую славу. Ольга Чехова — государственная актриса Третьего рейха, по некоторым сведениям, работала на три разведки одновременно. Перед зрителями предстанут: Лаврентий Берия и Адольф Гитлер, Константин Станиславский и Евгений Вахтангов, загадочная Ева Браун и блистательная Мэрилин Монро. Жизненный путь Михаила и Ольги Чеховых непостижимым образом связывает все эти имена, которые невозможно даже представить стоящими в одном ряду.
25 октября, 19:00, театр «Модерн».
«Мой Онегин» 12+
Фото: пресс-служба Московского Губернского театра.
Режиссер: Елена Черная В ролях: Кирилл Зайцев, Мария Берар.
Премьера музыкального спектакля. «Мой Онегин» — это новый, неожиданный взгляд на знаменитый роман в стихах А. С. Пушкина. На сцене оживают известные герои с их сложными, противоречивыми чувствами и переживаниями, которые близки и понятны нам, сегодняшним.
Евгений Онегин и Татьяна Ларина — образы, знакомые с детства. Кажется, что их история — одна нелепая, трагическая несправедливость. Но так ли это на самом деле? Их отношения — это не просто история любви. Это трагедия двух людей из разных миров, которые упустили возможность понять друг друга.
25 октября, 19:00 Московский Губернский театр, малая сцена.
«Морж, учитель и поэт» 6+
Режиссер: Александр Золотовицкий. В ролях: Кузьма Котрелёв, Полина Романова.
Премьера по одноимённой книге Артура Гиваргизова. Главному герою по паспорту 60 лет, а в душе — всего 7. Он маленький, несерьёзный и мудрый. Его зовут Миша, он живёт в посёлке Песочный у самого Северного Ледовитого океана и способен откопать и разморозить целого мамонта, спасти в шторм моржа, пригреть белого медведя и привить любовь к поэзии хулигану Снегирёву. А ещё ему очень интересно, как живут люди у другого — южного — океана, в далёкой загадочной Индии.
24 и 25 октября, 19:00, МХТ имени А. П. Чехова, Малая сцена.
«Медитация» 12+
Хореограф: Анна Верде. В ролях: Ольга Сизых, Артур Мкртчян, Эдуард Ахметшин, Азамат Ишкин, Юлия Перепелица, Аделия Галимова, Манжикова Айта, Елизавета Шэйх.
Премьера спектакля, созданного в синтезе драмы, танца, музыки, вокала, арт-инсталляции. В основе — философская история о человеке, его поисках смысла жизни и вдохновения. Прохождение через десять принципов, заложенных в философии Ошо, помогает обрести собственную истину и внутреннюю свободу. А сила глубокой и многослойной русской культуры позволяет прикоснуться к корням и утраченному прошлому, восстанавливая связь с собой и своим наследием.
30 октября, 19:00, Театральный центр «Вишнёвый сад».
Музеи.
«Передвижники» 6+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина.
В новом проекте Третьяковки представлено более 150 произведений живописи, посвященной творческой деятельности художников — членов и экспонентов Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ). За 50 лет существования оно охватило просветительской практикой несколько десятков городов Российской империи, оказало огромное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Ядро ТПХВ составили ведущие мастера эпохи — Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов и другие.
С 30 октября по 6 апреля, Третьяковская галерея на Кадашёвской набережной.
Концерты.
Концерт Олега Газманова «Русский мир» 6+
Фото: пресс-служба Государственного Кремлёвского дворцаОлег Газманов.
Народный артист России Олег Газманов — поэт, певец, композитор. Многие его песни стали народными, а слова из них разлетелись на цитаты. На сцене Кремлевского дворца он представит программу «Русский мир» с новыми песнями, написанными специально для военных, призванными сплотить народ. Также в программе прозвучат проверенные временем любимые шлягеры. Народный артист споет с хором и оркестром Национальной гвардии Российской Федерации под управлением Виктора Елисеева.
26 октября, 19:00, Государственный Кремлёвский дворец.
«Стинг. Золотые хиты. Трибьют-шоу» 6+
Оркестр «Русская Филармония» представляет премьеру своего нового проекта. Музыка Стинга уже более сорока лет трогает сердца миллионов слушателей по всему миру. Любимые песни — Shape of My Heart, Every Breath You Take, Desert rose, Englishman in New York, Fragile — зазвучат новыми красками благодаря удивительно глубокому и мягкому тембру победителя восьмого сезона шоу «Голос» Аскера Бербекова и оркестру «Русская Филармония». Специальные гости концерта — Арсен Мукенди и Анастасия Бучковская.
29 октября, 19:00, Дом музыки, Театральный зал.
Юбилейный концерт Брендона Стоуна «История Любви» 6+
Фото: пресс-служба Брендона Стоуна.
Праздничный юбилейный концерт Брендона Стоуна «История Любви». За свою 35-летнюю карьеру певец написал более 800 композиций. В юбилейной программе прозвучат как новые, так и знакомые песни, которые набрали миллионные прослушивания: «Полюби себя», «Ты будешь сильной», «Она», «За любовь», «Ты мне не пара», «Красивая жизнь». Зрителей ждет два часа живой музыки. Вместе с певцом и композитором Брендоном Стоуном на сцену выйдут Зара, Вахтанг и TSOY.
26 октября, 19:00, концертный зал «Москва».
«Приношение Паганини» 6+
Фото: redevents.ru.
Концертом «Приношение Паганини» откроется «Фестиваль при 1000 свечей». Вечер посвящён дню рождения Никколо Паганини. В программе концерта произведения Паганини, а также сочинения Роберта Шумана и Франца Крейслера. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов Леонид Железный (скрипка) и Юрий Панов (фортепиано). Особую атмосферу создадут 1000 зажжённых свечей.
28, 29 октября, 19:00, Дом музыки, Камерный зал.
«Артмеханика» 16+
Фото: «Артмеханика».
Проект «Артмеханика» представляет премьеру коллабораций звёзд современной российской музыки и поэзии. Группа NLO, а также сольные проекты Lx24 и «Вереница» впервые исполнят песни, написанные на стихи участников Всероссийского открытого фестиваля молодой поэзии «Филатов Фест». Поэтической основой стали произведения Антона Аносова, Полины Корицкой и Софьи Юдиной. В концертной программе прозвучат и хиты музыкальных коллективов. Ведущие вечера — поэт и режиссёр Влад Маленко, актриса и поэтесса Ольга Ершова.
25 октября, 19:00, «Центральный Дом Актёра им. А. А. Яблочкиной», главная сцена.
Дмитрий Юровский с оркестром и хором студентов Московской консерватории 6+
Фото: пресс-служба Московской консерваторииДмитрий Юровский.
Ведущий дирижер нашего времени Дмитрий Юровский выступит в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Этот концерт — специальный проект, в котором известный маэстро встанет за пульт Симфонического оркестра и хора студентов Московской консерватории. В программе — музыка чешского композитора-романтика Антонина Дворжака, его Скрипичный концерт, где солирует заслуженный артист России Александр Тростянский, и третий акт из оперы «Русалка», в котором принимают участие молодые певцы из Новосибирского театра оперы и балета и Московской консерватории.
30 октября, 19:00, Московская консерватория, Большой зал.
Барток. «Замок герцога Синяя Борода» 6+
Фото: пресс-служба Московской филармонииФедор Леднев.
На сцене Московской филармонии впервые проходят гастроли Пермского театра оперы и балета. В Зале Чайковского прозвучит «Замок герцога Синяя Борода» Бартока — единственная опера одного из крупнейших композиторов ХХ века. Специально для ее постановки в Пермской опере в 2022 году нашим современником Валерием Вороновым созданы оркестровые пролог и эпилог, с которыми «Замок» будет исполнен и в Москве. Оркестром театра дирижирует Фёдор Леднёв, солисты — Наталия Ляскова (меццо-сопрано), Гарри Агаджанян (бас).
28 октября, 19:00, Концертный Зал Чайковского.
«Музыка балетов Чайковского» 6+
Фото: предоставлено ИнтерМедиа.
Этот вечер — уникальная возможность не только насладиться прекрасной музыкой, но и проникнуться мощью гения русского композитора. В программе номера из балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». Они прозвучат в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга под руководством Максима Алексеева. Концерт является частью Большого международного фестиваля Чайковского — «Чайковский. Перезагрузка».
28 октября, 19:00, БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург).
Фестивали.
VI фестиваль Союза композиторов «Пять вечеров» 6+
Поклонникам предложат цикл концертов современной музыки. За пять осенних вечеров москвичи познакомятся с сочинениями 41 композитора. Отроется фестиваль программой «Вариации и аплодисменты». В Зале Чайковского Госоркестр России имени Е. Ф. Светланова представит три премьеры: сюиту из балета «Пиковая дама» Юрия Красавина, Концерт для двух флейт и симфонического оркестра Дениса Хорова, а также «Вариации и аплодисменты» Алексея Сысоева. Солисты: Ирина Стачинская (флейта), Зоя Вязовская (флейта). Ведущий — Ярослав Тимофеев. За дирижерским пультом — Игорь Дронов. Сочинения созданы в рамках программы «Ноты и квоты» Союза композиторов России.
С 29 октября по 11 ноября, Москва.
Фестиваль гастрономических традиций аббатства 18+
Гастрономический фестиваль, посвященный аббатскому хлебу. В течение трех месяцев гости смогут попробовать специальный сет тартинов, а также хлеб на основе эля в бельгийском стиле Abbé. Разработкой рецептуры занималась панадерия Masa Madre. Вдохновением для нового авторского меню стала историческая связь солода и ячменя как единого целого.
До 4 декабря, The Black Swan.