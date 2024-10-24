SHAMAN и его команда: певец снялся промо к этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир»

В Москве прошли съемки проморолика к премьере этно-оперы «Князь Владимир» Игоря Матвиенко. Спектакль зрители увидят на сцене Государственного Кремлевского дворца 5 и 6 февраля 2025 года. Главную партию в грандиозном произведении исполняет SHAMAN. «Известия» побывали на съемочной площадке, пообщались с музыкантом, послушали песню «Любэ» «Конь» на исландском языке и узнали новые подробности готовящегося проекта.
Нашествие викингов.
В павильонах Виртуальной студии Горького с утра кипит работа, да так, что дым стоит, в прямом смысле этого слова. Гигантские ветряки разгоняют его по ангару. В этом искусственно созданном тумане не видно никого, и лишь внушительные мужские фигуры неожиданно встают перед тобой.
— Я предводитель викингов Хаакон, — признался «Известиям» брутальный воин в медвежьей шкуре и с тату на голове. — Главная моя задача — я принимаю решение, дать или не дать Князю Владимиру войско.
Вне съемочной площадки Хаакон перевоплощается в оперного певца, солиста театра «Геликон-Опера» Дмитрия Янковского. Он в проекте по приглашению Игоря Матвиенко и в свободное от основной работы время. Как признается Янковский, худрук «Геликон-Оперы» Дмитрий Александрович Бертман всегда с удовольствием отпускает своих артистов, если это на пользу благому делу.
Таких викингов в павильоне оказалось с десяток. Все в красивых кожаных одеждах, покрыты овечьими шкурами. На ногах старорусская обувь — онучи. Льняные порты, они же штаны, подвязанные по щиколотке кожаными ремнями. В волосах медные украшения. У кого-то бусины украшают бороду. Девушки — в льняных сарафанах до пят. Мехами их не покрыли. А вот кос наплели.
— Женщины одевались скромнее, костюм был несложный, но подчеркивал женственность, спокойствие, элегантность, — поделилась с «Известиями» эксперт по историческому костюму Альвета Липчинская. — Во времена патриархата на Руси мужской костюм был богаче. Это передано и в одеждах героев этно-оперы. Художник, создавший костюм Владимира, применил некоторые хитрости в работе. Использовал разные фактуры. Статусность князя подчеркивают детали: пояса, ремни, сложносочиненные сапоги. Меха — тоже атрибут состоятельных воинов. Добычей же жили. Что добыли, то и надели.
Костюмы на героях очень подробные. Как говорит Альвета Липчинская, сейчас тренд на русское, и команда этно-оперы следует ему. Историческая достоверность, наши корни, которые десятилетиями оставались без внимания, вновь стали интересовать зрителей. Традиции в России не менялись веками, и народный костюм не сильно изменился. В зависимости от региона есть некоторые различия в украшениях.
Меч для SHAMAN.
Тем временем на площадку подъехал сам Князь Владимир — SHAMAN. Два часа его гримировали. Когда «Известия» заглянули в гримерку, заслуженного артиста было уже не узнать. Перед нами стоял умудренный опытом мужчина, с длинными светлыми волосами, убранными назад, и небольшой бородой. На лице царапины и шрам у виска.
— Это следы былых сражений, — улыбнулся SHAMAN. — У меня и руки все в таких же царапинах.
Гримеры потрудились серьезно. Оформили даже руки, ведь в них Князь Владимир держит меч, а значит, они будут в кадре.
— Нам хотелось максимально точно передать образ персонажа, даже в гриме должен отражаться характер князя, — поделилась художник Татьяна Демидова. — Мы не старались приукрасить, но нашей задачей было визуально информативно подать образ. К тому же, грим должен быть органичен с костюмом.
Тут пришла очередь одевать артиста. Кожаный жилет в форме кольчуги — кропотливая работа художников. Его надели поверх льняной рубахи. Наручи — широкие накладки в виде манжет. Их шнуровали сразу две ассистентки художника. Еще Владимиру требовались защитный пояс и ремень, украшенный бронзовыми пряжками. А какие сапоги, обернутые кожаными лентами! Они столь брутальные и модные, что хоть проси адрес мастера.
— А я уже попросил, даже думаю, что надо что-то подобное сшить для своих выступлений, — признался SHAMAN.
В таком облачении князь должен появиться перед своим войском. Не хватало только меча. В углу были свалено разное оружие. Чтобы артисты не поранились, художники деревянные лезвия загримировали под металл. На некоторых даже следы крови красной краской нанесли. А вот княжеский меч был из железа. Увесистый, со следами былых сражений в виде зарубин на лезвии. Режиссер одобрительно кивнул и улыбнулся, увидев в монитор предводителя дружины.
Обручальное кольцо от SHAMAN.
Рогнеду, жену Князя Владимира, в опере исполняет певица Соя (Асият Сайгидова). Она в восторге от своего костюма. «Хотела бы себе такую шубу, очень солидная», — улыбается девушка, примеряя костюм. Есть в образе княжны одна деталь, которой она очень дорожит. «Это колечко подарил мне SHAMAN, вернее, Князь Владимир», — делится сокровенным певица. Сейчас, когда SHAMAN развелся, к Сое приковано пристальное внимание. Некоторые видят в партнерше по сцене разлучницу.
— Я не обращаю внимания на подобные комментарии, — говорит Соя.
Сейчас певица как автор работает над музыкой для других артистов, пишет для себя. А скоро поклонники услышат ее фит с DJ Smash.
Для Сои было сюрпризом, что ей предложили роль Рогнеды. Как говорит певица, она случайно подвернулась Игорю Матвиенко. Была на студии, и композитор попросил попробовать озвучить его труды женским голосом.
— Асият училась у нас в Академии («М. А. М. А. Музыкальная Академия Игоря Матвиенко». — «Известия»), окончила вокальный курс, потом поступила на композиторское отделение. А когда я стал проводить кастинг, слушал на студии разных исполнительниц, и никто не подходил. Попросил спеть Асият. Из всех, кого я записал, это оказался самый лучший вариант, — рассказал Игорь Матвиенко.
Как только кандидатура молодой исполнительницы была утверждена, Соя стала заниматься с педагогами, чтобы соответствовать этому материалу. Она чувствовала, что на ней лежит огромная ответственность, и ударить в грязь лицом не могла.
— Когда мне говорят, что я непохожа, что темненькая, ну ведь доподлинно не известно, как выглядела Рогнеда, может, она тоже была брюнеткой, — рассуждает Соя.
Как говорит Игорь Матвиенко, визуальные противоречия не помешали ему взять умную девушку и сделать из нее скандинавку. Сам композитор в спектакле играет роль скандинавского бога Одина.
Матвиенко со шрамом.
— Извините, кажется, у меня ус отклеился, — почувствовал Матвиенко. — И шуба падает.
Тут же на площадке появился художник и помог восстановить образ. На плечах Игоря Игоревича черный меховой плащ, на ногах из такого же меха боты. На голове скандинавский орнамент, макияж с густым смоки айс, но главное — борода. Длинная, седая, как у Хоттабыча. Если бы гримеры не заплели ее в косу, то «скандинавский бог» больше напоминал бы помолодевшего восточного волшебника.
— Я исполняю роль Одина Ганграда, это скандинавское божество, которое выходило к людям в разных образах, — поясняет Игорь Матвиенко. — И этот шрам слева — из-за того, что ворон выклевал ему глаз. Расплата за мудрость всего мира, которая ему досталась взамен.
Над «Князем Владимиром» Матвиенко работает уже 14 лет. Из них два последних года шла подготовка постановки. Либретто к этно-опере написал тоже композитор. Опера будет состоять из двух частей. Языческая первая и вторая, в которой рассказывается про переход Владимира в православие. Это то, что больше всего зацепило в личности князя создателей произведения.
— У него произошла метанойя: был одним, стал после крещения совершенно другим, — поясняет Матвиенко. — Для моей оперы не было артиста на роль Князя Владимира. Когда я впервые увидел Ярослава, то пошел с ним знакомиться, первым. Я понял, что этот артист может всё. У него диапазон — три октавы. Может петь внизу, наверху, может заорать по-рокерски. Но пока я готовил свою оперу, он уже взлетел наверх и стал собирать стадионы. Тем не менее договоренности остались, и мы продолжаем работу над оперой.
Ярослава Дронова тогда привлекло предложение поработать в крупной форме. А для создателя этой формы Игоря Матвиенко, как только он решил работать с SHAMAN, стало проблематично найти в его графике окно для встреч. Но для «Князя Владимира» артист был готов на любые компромиссы. Со своим героем он видит незримую связь.
— Когда Владимир перешел из язычества в христианство, ему было столько же лет, сколько сейчас и мне — 33, — признается SHAMAN. — Самое главное, что нас объединяет, — это любовь к Родине.
11 лет артист посвятил изучению русской народной музыки. В этно-опере большую часть музыки SHAMAN поет фольклорным вокалом сочинение, написанное Игорем Матвиенко.
— Обычно я пою свои песни, а «Князь Владимир» — тот случай, когда я только исполнитель, — пояснил «Известиям» SHAMAN. — Я исполняю задачи, поставленные автором, режиссером. В спектакле занято 150 человек. И все работают на результат.
«Конь» по-исландски.
Хит Игоря Матвиенко «Конь», без которого невозможно представить репертуар группы «Любэ», тоже прозвучит в этно-опере. В «Князе Владимире» ее исполнит хор. Это звучание шокирует, потому что «Конь» прозвучит на исландском языке. Игорь Матвиенко однажды увидел ролик, где хор из Исландии исполняет его песню. Готовя оперу, он вспомнил увиденное, решил, что подобная краска будет уместна в спектакле.
Народный артист России Николай Расторгуев играет в спектакле сподвижника Владимира Федора. Он для князя воспитатель, учитель, наставник, а впоследствии — правая рука, сподвижник главного героя.
— Федор уже православный и ведет Владимира к крещению, — добавляет Николай Расторгуев. — Это одна из самых главных фигур в жизни князя.
Расторгуев впервые выйдет в оперном спектакле. Самое сложное — два часа гримироваться, говорит он. У Федора окладистая борода, длинные седые волосы, серьезный, строгий взгляд, но добрая улыбка.
К чему был внимателен Николай Расторгуев, так это к костюму. Как признался «Известиям» артист, наряд придает образу значимость, делает его завершенным.
— И чисто психологически, когда ты наряжаешься в какой-то костюм, ты готов к исполнению своей роли, — говорит Расторгуев. — Я неоднократно снимался в кино. И костюм, и грим всегда настраивают тебя на работу. Для оперы весь наряд для меня шили индивидуально и спрашивали, удобно ли, нравится ли. Знаете, существуют традиции, как одевались, как носили усы и бороды. Художники и гримеры изучили материалы, архивы, и, исходя из этого, сочинили образ.
На съемочной площадке уже шутят, что после премьеры «Князя Владимира» надо запускать свою линейку одежды и назвать ее «Федор». А пока все готовят к выпуску этно-оперу. Премьера «Князя Владимира» состоится 5 и 6 февраля в Государственном Кремлевском дворце.