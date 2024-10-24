SHAMAN и его команда: певец снялся промо к этно-опере Игоря Матвиенко «Князь Владимир»

— У него произошла метанойя: был одним, стал после крещения совершенно другим, — поясняет Матвиенко. — Для моей оперы не было артиста на роль Князя Владимира. Когда я впервые увидел Ярослава, то пошел с ним знакомиться, первым. Я понял, что этот артист может всё. У него диапазон — три октавы. Может петь внизу, наверху, может заорать по-рокерски. Но пока я готовил свою оперу, он уже взлетел наверх и стал собирать стадионы. Тем не менее договоренности остались, и мы продолжаем работу над оперой.