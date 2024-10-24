Красные строки: поэзия и живопись Серебряного века снова встретились

Собственно, Музей русского импрессионизма как раз и призывает публику смотреть не на имена, а на сами вещи. В этом можно усмотреть лукавство. Ведь самые известные авторы здесь представлены буквально одной-двумя работами, и для истории самого НОХ это не вполне репрезентативно. Например, на восьмой выставке НОХ в 1912—1913 годах была обширная посмертная ретроспектива Михаила Врубеля. Теперь же мы видим только «33 богатырей» — работу в смешанной технике (акварель, гуашь, уголь, тушь…), очень интересную, но единичную. Не более щедро показаны Экстер, Машков. Кандинского же нет вовсе. Что, в общем-то, предсказуемо: стоимость страховки любого его холста превысила бы, наверное, бюджет на все остальные картины.