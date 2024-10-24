Сектор без приза: Лерчек убрали из программы Жара Media Awards

Перед началом церемонии гости и герои премии прошли по ковровой дорожке — синей. Диджей Катя Гусева поддержала нарядом цветовую гамму — появилась в эффектном голубом платье-халате в пол. В беседе с журналистами она прокомментировала обращение активистов в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) за шутку в одном из шоу.— Он просто пошутил! Он пришел на шоу, которое вообще в принципе про юмор. А у него с чувством юмора кстати все очень классно. Для него такая шутка — это нормально. Те люди, которые его знают, с ним дружат, знают, что для него это ничего особенного, — сказала Катя Гусева. — Вы знаете, нам теперь и о дресс-кодах надо думать, мы не должны как-то сильно выделяться, вульгарно одеваться, (должны) думать, о чем мы говорим. Сам поп-король на дорожке не появился, но был заявлен в номинации «Коллаб года» за совместную песню с Олегом Майами «Стирай». Эту статуэтку в итоге забрали Mary Gu и OG Buda за песню «Толстовка».Ксения Бородина, которая в этом году стала одной из ведущих премии, на дорожку вышла с дочками и возлюбленным Николаем Сердюковым, который младше нее на пять лет.— Хочу сказать спасибо тем, кто поверил в искренность наших чувств, потому что многие подписчики думали, что мне нужна от Ксении не только недвижка, но и какая-то слава. На самом деле это глупость. А тебе, Ксюш, хочу сказать большое спасибо, что ты в этих отношениях остаешься маленькой девочкой с большим сердцем, — сказал Николай позднее со сцены, когда они получали статуэтку как «Пара года».Конкуренцию в номинации среди прочих Бородиной и Сердюкову составили Эльдар Джарахов и Мона, которые позировали на дорожке в парных образах.— Это моя первая женщина, которая реально меня задаривает подарками. Это происходит каждый день, — поделился Эльдар. — Но самое приятное и клевое для меня, это насколько у нас музыкальный мэтч. Приношу ей демку, говорю: «Зацени, какой я написал куплет». А она: «Я написала тебе припев». Это дороже золота! Среди гостей также были Джиган и Оксана Самойлова, Стас Ярушин, Люся Чеботина, Яна Рудковская и много молодых звезд.