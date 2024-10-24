Сектор без приза: Лерчек убрали из программы Жара Media Awards

В Москве 23 августа состоялась молодежная премия Жара Media Awards 2024. Статуэтки вручали за лучшие клип, музыкальный альбом, песню и другие достижения. В двух номинациях на победу претендовала блогер Лерчек, которая сейчас находится под домашним арестом из-за нового уголовного дела, но из программы ее имя убрали. Среди номинантов также были Ольга Бузова, Instasamka, Лолита, Филипп Киркоров, Леон Кемстач, Natan и другие звезды. О том, кто удостоился статуэток — в репортаже «Известий».
Ковровая дорожка премии Жара Media Awards 2024.
Премия Жара Media Awards посвящена главным трендсеттерам года, новым молодым артистам, ярким представителям блогосферы и интернет-проектам. Победителей в разных номинациях определяли онлайн-пользователи путем голосования. Среди категорий — за лучший клип, музыкальный альбом, кавер.
Перед началом церемонии гости и герои премии прошли по ковровой дорожке — синей. Диджей Катя Гусева поддержала нарядом цветовую гамму — появилась в эффектном голубом платье-халате в пол. В беседе с журналистами она прокомментировала обращение активистов в МВД с просьбой проверить Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ (признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) за шутку в одном из шоу.— Он просто пошутил! Он пришел на шоу, которое вообще в принципе про юмор. А у него с чувством юмора кстати все очень классно. Для него такая шутка — это нормально. Те люди, которые его знают, с ним дружат, знают, что для него это ничего особенного, — сказала Катя Гусева. — Вы знаете, нам теперь и о дресс-кодах надо думать, мы не должны как-то сильно выделяться, вульгарно одеваться, (должны) думать, о чем мы говорим. Сам поп-король на дорожке не появился, но был заявлен в номинации «Коллаб года» за совместную песню с Олегом Майами «Стирай». Эту статуэтку в итоге забрали Mary Gu и OG Buda за песню «Толстовка».Ксения Бородина, которая в этом году стала одной из ведущих премии, на дорожку вышла с дочками и возлюбленным Николаем Сердюковым, который младше нее на пять лет.— Хочу сказать спасибо тем, кто поверил в искренность наших чувств, потому что многие подписчики думали, что мне нужна от Ксении не только недвижка, но и какая-то слава. На самом деле это глупость. А тебе, Ксюш, хочу сказать большое спасибо, что ты в этих отношениях остаешься маленькой девочкой с большим сердцем, — сказал Николай позднее со сцены, когда они получали статуэтку как «Пара года».Конкуренцию в номинации среди прочих Бородиной и Сердюкову составили Эльдар Джарахов и Мона, которые позировали на дорожке в парных образах.— Это моя первая женщина, которая реально меня задаривает подарками. Это происходит каждый день, — поделился Эльдар. — Но самое приятное и клевое для меня, это насколько у нас музыкальный мэтч. Приношу ей демку, говорю: «Зацени, какой я написал куплет». А она: «Я написала тебе припев». Это дороже золота! Среди гостей также были Джиган и Оксана Самойлова, Стас Ярушин, Люся Чеботина, Яна Рудковская и много молодых звезд.
Кто получил премию Жара Media Awards 2024.
Одной из главных интриг церемонии стало участие в конкурсе блогера Лерчек, которая претендовала на победу в двух номинациях — «Инфлюенсер года» и «На стиле». Появиться на церемонии Валерия Чекалина не смогла — сейчас она под домашним арестом из-за уголовного дела о незаконном выводе из страны многомиллионной суммы с использованием подложных документов. Организаторы премии вырезали ее из программы (не назвали имя в числе претендентов), хотя на официальном сайте еще за несколько дней до за Лерчек можно было отдать голос, кроме того, ее имя было в пресс-релизе. В первом случае победу одержала Оксана Самойлова, во втором — Джиган. «Epic мужчиной года» стал Niletto. На звание также претендовали Джиган, Toni, Миша Марвин, Леша Свик и Natan. Последний недавно оказался в центре скандала.
Женатого артиста застали за поцелуями с Лерчек на съемках шоу «Звезды в джунглях». Сам певец позднее опубликовал обращение, в котором признался, что у них возникла симпатия, но он собирается попытаться сохранить семью. Супруга музыканта, в свою очередь, позднее заявила, что они расстались еще до съемок шоу. Natan в отличие от Лерчек из программы премии не убрали, но ведущие не упустили возможность пошутить, что певец мог бы выиграть в номинации Epic Fail.Среди других статуэтки забрали Люся Чеботина за клип «За бывшего», Мот за альбом «Август навсегда», Егор Крид за совместный трек с Jony «Дым». Anna Asti стала хитмейкером года. На церемонии она не появилась, но записала для гостей видеообращение. Эмин Агаларов вручил Яне Рудковской специальную номинацию «Легенда медиа индустрии». Instasamka и Moneyken были названы медиа семьей года. Кавером года стали «Океаны» в исполнении Xolidayboy.Частью шоу стала музыкальная программа — на сцене в этот вечер пели Soda Luv, Коста Лакоста, Люся Чеботина, Валя Карнавал, Мот, Gayazovs Brothers. Прозвучал нашумевший хит «Гламур». Финальным аккордом стало выступление Инстасамки.