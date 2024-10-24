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Из Газы эвакуировали белоруску с тремя детьми

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданку Беларуси с тремя детьми эвакуировали из Газы. Самолет с семьей приземлился в Национальном аэропорту Минск, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По итогам работы белорусских загранучреждений и консульской службы МИД при содействии Международного комитета Красного Креста сегодня завершились мероприятия по эвакуации из сектора Газы семьи Абуалкас. В Беларусь прилетели четверо наших сограждан: мать и трое детей.

Эвакуация по простому маршруту через аэропорт Тель-Авива не удалась. Не удалось обеспечить маршрут и через контрольно-пропускные пункты на египетско-палестинской и египетско-израильской границах.

В результате работы дипломатов удалось обеспечить переход израильско-иорданской границы через контрольно-пропускной пункт «Алленби». В мероприятиях принимали участие посольства Беларуси в Израиле, Сирии, Египте и России.

Процесс эвакуации начался утром 22 октября. Представители белорусских загранучреждений лично осуществляли сопровождение и оказывали содействие в переходе КПП на палестино-израильской и израильско-иорданской границах.