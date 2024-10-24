Из Газы эвакуировали белоруску с тремя детьми

По итогам работы белорусских загранучреждений и консульской службы МИД при содействии Международного комитета Красного Креста сегодня завершились мероприятия по эвакуации из сектора Газы семьи Абуалкас. В Беларусь прилетели четверо наших сограждан: мать и трое детей.