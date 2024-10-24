Суд арестовал заказчика покушения на Алихаджиева и самого киллера

Кроме того, Омарходжаев достал для Коновалова пистолет с глушителем, предоставил ему все нужные фото и информацию. Перед покушением украинец ~месяц выслеживал жертву.~ В итоге киллер дождался, пока цель 11 октября останется одна дома, на своем подмосковном участке в Лапино. Когда 58-летний Алихаджиев вечером вышел на веранду, Коновалов четыре раза выстрелил в него и сбежал. Две пули попали в Алихаджиева, но он смог позвонить жене и попросить о помощи. Пострадавшего госпитализировали, мужчина выжил. Киллера позже задержали на Ярославском вокзале в Москве.