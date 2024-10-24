Аэропорт Челябинска переходит на зимний режим работы

Сохранится возможность полететь в Москву и Санкт-Петербург. Рейсы в эти города будут доступны челябинцам ежедневно. Также сохранится возможность без пересадок долететь до Волгограда, Казани, Калининграда, Красноярска, Махачкалы, Нижневартовска, Новосибирска, Самары, Сургута и Ханты-Мансийска. На регулярной основе самолёты будут летать в Сочи — обслуживанием этих рейсов займутся сразу четыре авиакомпании. Одна фирма-перевозчик будет отправлять самолёты в город Минеральные воды (Ставропольский край).