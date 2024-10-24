Аэропорт Челябинска переходит на зимний режим работы

Переход на осенне-зимний режим работы запланирован 27 октября. Число рейсов несколько сократится, но популярные у жителей региона маршруты продолжат работать и с наступлением холодов. Кроме того, больше самолётов станут летать на юг.
Сохранится возможность полететь в Москву и Санкт-Петербург. Рейсы в эти города будут доступны челябинцам ежедневно. Также сохранится возможность без пересадок долететь до Волгограда, Казани, Калининграда, Красноярска, Махачкалы, Нижневартовска, Новосибирска, Самары, Сургута и Ханты-Мансийска. На регулярной основе самолёты будут летать в Сочи — обслуживанием этих рейсов займутся сразу четыре авиакомпании. Одна фирма-перевозчик будет отправлять самолёты в город Минеральные воды (Ставропольский край).
Зимой челябинцы также смогут отправиться за границу. Раз в пять дней будет возможность полететь в Таиланд. Также из Челябинска продолжат летать самолёты в Армению, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.
Всего горожанам в ноябре и зимой будут доступны 24 прямых рейса, связывающих Челябинск с 22 городами России и зарубежных стран.