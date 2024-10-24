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Haber7: житель Турции 24 года ждёт свою возлюбленную на остановке

48-летний мужчина приходит на остановку в любую погоду.
Источник: Аргументы и факты

48-летний Эджевит Окюзджю, проживающий в турецком городе Синоп, почти 25 лет ждёт свою любимую женщину на остановке, пишет Haber7.

Журналисты узнали, что мужчина появляется на автобусной остановке около дороги в любую погоду в течение 24 лет.

Местные жители назвали Окюзджю «Влюбленным Эджевитом». Его поддерживают, дальнобойщица Севги Алтынал подарила мужчине «контейнерный домик», который стал для него укрытием в холодное время года.

Ранее сообщалось, что 66-летняя жительница Британии Шарлотта встретилась со своей дочерью, которую она была вынуждена отдать в приёмную семью, спустя 50 лет поисков.