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До 70% от цены машины могут оплатить многодетным семьям Южного Урала

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации. Выплата, которую предоставят региональные власти, сможет покрыть 70% от стоимости приобретаемого автомобиля. При этом общая сумма предоставляемых средств не может быть больше 1,5 млн рублей.

Чтобы семья имела возможность получить выплату, она должна соответствовать прописанным в документе условиям. Первое из них — родители должны воспитывать не менее восьми несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых. Второе — у папы или мамы семейства должны быть водительские права категории «В» (легковой автомобиль).

Третье условие — отсутствие у взрослых непогашенных судимостей, наказаний за административные правонарушения по статьям 5.35, 12.7, 12.8, 12.26 и 12.27 КоАП РФ. Кроме того, их дети не должны находиться на профилактическом учёте в полиции. Также выплату не получится получить, если имеют место факты лишения или ограничения родительских прав, отмены усыновления или изъятия из семьи ребёнка.

Чтобы получить выплату, родителям необходимо обратиться в управление соцзащиты до покупки автомобиля и встать на учёт.