До 70% от цены машины могут оплатить многодетным семьям Южного Урала

Третье условие — отсутствие у взрослых непогашенных судимостей, наказаний за административные правонарушения по статьям 5.35, 12.7, 12.8, 12.26 и 12.27 КоАП РФ. Кроме того, их дети не должны находиться на профилактическом учёте в полиции. Также выплату не получится получить, если имеют место факты лишения или ограничения родительских прав, отмены усыновления или изъятия из семьи ребёнка.