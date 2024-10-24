До 70% от цены машины могут оплатить многодетным семьям Южного Урала

Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации. Выплата, которую предоставят региональные власти, сможет покрыть 70% от стоимости приобретаемого автомобиля. При этом общая сумма предоставляемых средств не может быть больше 1,5 млн рублей.
Чтобы семья имела возможность получить выплату, она должна соответствовать прописанным в документе условиям. Первое из них — родители должны воспитывать не менее восьми несовершеннолетних детей, в том числе усыновлённых. Второе — у папы или мамы семейства должны быть водительские права категории «В» (легковой автомобиль).
Третье условие — отсутствие у взрослых непогашенных судимостей, наказаний за административные правонарушения по статьям 5.35, 12.7, 12.8, 12.26 и 12.27 КоАП РФ. Кроме того, их дети не должны находиться на профилактическом учёте в полиции. Также выплату не получится получить, если имеют место факты лишения или ограничения родительских прав, отмены усыновления или изъятия из семьи ребёнка.
Чтобы получить выплату, родителям необходимо обратиться в управление соцзащиты до покупки автомобиля и встать на учёт.